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杭嘉紹軌道聯通 一票可乘三城地鐵

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

杭州都市區軌道交通「互聯互通」項目集中通車主會場活動在浙江杭州舉行，杭州地鐵8號線一期工程和杭海、杭紹城際鐵路於當日正式開通，標誌著浙江杭州、嘉興、紹興實現軌道交通互聯互通，民眾可一票乘坐三城地鐵。　　

杭海城際鐵路起於杭州市臨平區余杭高鐵站，終於嘉興海寧市浙大國際校區站，線路全長46.38公里，設站12座，與杭州地鐵1號線在余杭高鐵站站換乘。　

中新社報導，杭紹城際鐵路起於杭州市蕭山區姑娘橋站，與杭州地鐵5號線疊島換乘，終於紹興市柯橋區笛揚路中國輕紡城站，與紹興軌道交通1號線貫通運營，線路全長20.3公里，設站10座。

為優化三地市民軌道交通乘坐體驗，目前杭州、嘉興、紹興軌道交通已實現「一張票」換乘功能，乘客在兩地換乘站下車後，乘坐另一城市軌道交通無需出站重新購票，可直接在付費區內進行便捷換乘。

浙江省發展和改革委員會副主任李軍表示，杭海城際、杭紹城際和杭州地鐵8號線一期的開通，標誌著杭州由「地鐵時代」邁入到「都市區軌道交通時代」。截至目前，杭州都市區軌道交通已經建成杭臨、杭富、杭海、杭紹4條城際以及7條地鐵線，通車里程達391公里，到2022杭州亞運會前將形成585公里的網絡規模，通車里程數躍居國內前五。

高鐵 車主

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