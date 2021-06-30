養護公海 陸實施自主休漁

中國農業農村部表示，自今年起，中國在西南大西洋、東太平洋部分公海海域實施公海自主休漁措施。自主休漁期間，所有中國籍魷魚捕撈漁船均應停止捕撈作業，以養護公海魷魚資源。

中新社報導，實施公海自主休漁的海域和時間具體為：7月1日至9月30日，在32°S—44°S、48°W—60°W之間，有關國家專屬經濟區外的西南大西洋公海海域；9月1日至11月30日，在5°N—5°S、110°W—95°W之間的東太平洋公海海域。

農業農村部表示，實施公海自主休漁措施，是針對尚無國際組織管理的部分公海區域採取的漁業管理創新舉措。2020年，中國在西南大西洋、東太平洋等中國遠洋漁船集中作業的重點漁場，試行公海自主休漁措施，休漁範圍內的70多家遠洋漁業企業所屬600餘艘遠洋漁船及遠洋漁業輔助船均按規定撤離，休漁區內未發生違規捕撈行為。

據中國遠洋漁業協會、上海海洋大學等單位組織專家對2020年休漁效果進行分析論證，在西南大西洋和東南太平洋公海休漁海域，2021年1月至4月魷魚累積產量同比整體有所提高，資源狀況有所好轉，休漁成效初步顯現。