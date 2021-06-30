重慶1949大劇院 啟用

大型歷史舞台劇「重慶．1949」28日晚在重慶1949大劇院舉行預演，標誌著世界最大單一室內動態沉浸式表演劇場在重慶建成投用。

中新社報導，重慶1949大劇院是以劇名命名的大劇院，是為「重慶．1949」劇目量身定製的大型非標實景式劇院。劇院總建築面積2.5萬平方米，建築高度28.6米，預設觀眾席1497個。從動態沉浸式表演空間上看，重慶1949大劇院是目前世界上最大的單一室內劇場。

重慶1949大劇院舞台採用獨創的多維立體式內旋轉舞台，整個舞台由5個可360度旋轉的圓環組成。1、2、3環為核心表演及布景區域，布景包含磁器口碼頭、吊腳樓建築群、監獄哨所等具有代表性的歷史實景。4、5環既是表演區也是觀眾席，演繹空間和觀演空間交相穿插、渾然一體。通過智能控制，1至5環可旋轉組合出不同的視覺場景，給予觀眾360度沉浸式觀演體驗。

重慶1949大劇院承建方、中建科工集團重慶公司項目經理毛進說，重慶1949大劇院是一座現代化的超大型鋼結構建築，主體空間是一個觀演合一的穹頂大廳。