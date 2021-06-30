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貴州都安高速通車 雲霧大橋搶眼

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
貴州都安高速（都勻至安順）28日通車運營。都安高速是都勻至香格里拉高速公路的首段，全長約276公里。圖為都安高速公路雲霧大橋。（新華社無人機照片）
貴州都安高速（都勻至安順）28日通車運營。都安高速是都勻至香格里拉高速公路的首段，全長約276公里。圖為都安高速公路雲霧大橋。（新華社無人機照片）

作為貴州高速公路建設史上投資規模最大單體工程—都（勻）安（順）高速28日全線建成通車，成為西南地區重要城市通往珠三角經濟區最快捷通道。　　

中新社報導，都安高速是國家級高速都香高速（都勻至香格里拉國家高速G7611）首段，高速全長約276公里，項目概算總投資約430億元人民幣，並與廈蓉高速、蘭海高速、滬昆高速及花安高速相接，其建成通車不僅完善了中國高速公路網布局，還夯實了貴州從西南地理樞紐轉變為西南陸路交通樞紐地位。　　

其中，都安高速的控制性工程「雲霧大橋」，成為十四五期間貴州通車的第一座高速公路特大橋，目前該橋在折H型索塔高度中位居世界第一。青山綠水間，大橋宛如一道絢麗的彩虹飛架在崇山峻嶺中。

貴州橋梁建設集團有限責任公司總工程師辦公室主任趙偉說，「雲霧大橋」是貴州橋梁技術的集合體。

大橋建設中的亮點是研發了一套基於溫差控制的大體積混凝土智能溫控系統，並改進了平塘特大橋的整節段拼裝技術。

貴州在喀斯特地形地貌上架起2萬餘座橋梁，堪稱世界「橋梁博物館」。深山峽谷上的大橋跨越了天險，也讓貴州變身「高速平原」，通車里程突破7600公里。

高速公路 香格里拉 人民幣

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