滬南北向骨幹鐵路 嘉閔線開工

28日下午，上海首條直接服務於「五個新城」綜合交通體系的市域鐵路項目嘉閔線（嘉定至閔行）正式開工建設，標誌著長三角與虹橋國際開放樞紐的鏈接將再通要衢。

中新社報導，嘉閔線作為上海市域網絡中南北向的骨幹線路，北起嘉定區城北路站，南至閔行區銀都路站，正線全長44.04公里，全線設車站15座，採用最高運營速度為160公里/小時的動車組列車，快慢車組合運輸，計畫將於2027年建成。屆時，嘉閔線將與目前在建的機場聯絡線在虹橋樞紐實現互聯互通，形成「一縱一橫」的上海市域鐵路骨架。該工程也是上海全面構建「五個新城」綜合交通體系重大工程集中開工項目中唯一一條市域鐵路項目。

今年年初，上海把嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯打造成五個「獨立的綜合性節點城市」，是更好地服務長三角一體化發展國家戰略的重要舉措。此番嘉閔線將全線串聯上海西部嘉定新城、南翔、虹橋、七寶、莘莊等重點地區，與2號線、9號線、11號線等9條軌交線路實現換乘。未來可助力提升上海西部地區軌道交通線網的連通性，以及全市軌道交通系統的換乘和運行效率。

該項目勘察設計方中鐵上海設計院集團有限公司嘉閔線項目負責人許琳琪表示，該線建成後，嘉定新城居民乘坐軌道交通前往虹橋樞紐，耗時將從1小時左右縮短為約30分鐘，從南翔出發則僅需13分鐘，將極大緩解進城地鐵客流壓力。

嘉閔線規劃研究北延伸，有望銜接江蘇太倉。屆時，太倉到上海中心城區的通勤時間將縮短到1小時以內，長三角要素流動更為暢達。

此次同步開工的還有5條城市軌道交通、市域線虹橋樞紐等16個重大工程項目。今後，「五個新城」將形成「30、45、60」出行目標的綜合交通體系基本框架，即30分鐘實現內部通勤及聯繫周邊中心鎮，45分鐘到達近滬城市、中心城和相鄰新城，60分鐘銜接國際級樞紐。標誌著上海把新城打造成「長三角城市網絡中的綜合性節點城市」邁出重要一步。