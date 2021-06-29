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大陸17條河流現超警戒洪水 今年入汛逾680萬人次受災

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
黑龍江等地部分地區近期降水明顯偏多。圖為大興安嶺部分地區遭遇內澇。 （龍江氣象）
黑龍江等地部分地區近期降水明顯偏多。圖為大興安嶺部分地區遭遇內澇。 （龍江氣象）

中國大陸由27日12時到28日12時共有17條河流發生超警（超過警戒水位）以上洪水。截至26日，今年入汛以來洪澇災害造成27個省（區、市）680萬人次受災，24人死亡失蹤，6400餘間房屋倒塌，直接經濟損失107.4億元（人民幣，下同）。

據央視新聞報導，27日12時到28日12時，黑龍江幹流及支流呼瑪河、嫩江幹流、額爾古納河以及南方地區重慶三峽區間支流御臨河、安徽長江下游支流秋浦河、江蘇太湖周邊大運河、浙江甬江支流西大河、福建閩江支流建溪等共17條河流發生超警以上洪水，其中黑龍江幹流鷗浦至張地營子鄉及長發屯江段、額爾古納河幹流室韋河段超保。

大陸國家防辦、應急管理部有關負責人指，據初步統計，截至26日，黑龍江洪澇災害已造成黑龍江省大興安嶺地區、黑河市、牡丹江市等地4.2萬人受災，1.9萬人緊急轉移安置，農作物受災面積60千公頃，直接經濟損失2.2億元；造成內蒙古自治區呼倫貝爾市4.7萬人受災，農作物受災面積51.6千公頃，直接經濟損失1.1億元。沒有接到人員傷亡報告。

截至26日，今年入汛以來洪澇災害造成27個省（區、市）680萬人次受災，24人死亡失蹤，6400餘間房屋倒塌，直接經濟損失107.4億元。

黑龍江 失蹤

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