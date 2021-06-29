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江蘇台胞 逾萬人接種疫苗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江蘇省台辦28日表示，目前江蘇接種新冠疫苗台商台胞已超過萬名。

中新社報導，南京康軒文教圖書有限公司總經理黃輝鍾在南京創業近20年。近期，他和公司裡的10多名台幹分兩撥進行了疫苗接種。「一方面，疫情還沒有結束，我們的工作又經常需要商務出差。另一方面，我們看到大陸的疫苗很安全，比較放心。大家接種下來，身體感覺也很良好」。

南京永展機電科技有限公司負責人彭冠傑、簡文青，是一對在南京創業打拼十多年的台灣夫妻檔。彭冠傑表示，他和妻子早在今年3月就主動諮詢、預約打疫苗事項。

彭冠傑夫妻倆接種完已有兩個多月，身體沒有不良反應，狀態良好。彭冠傑表示：「如果有機會，我希望台灣的親人也來大陸接種」。

在台資企業密集、有「小台北」之稱的昆山，不少台商台胞結伴去接種新冠疫苗。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長、昆山台灣同胞投資企業協會會長、昆山六豐機械工業有限公司總經理宗緒惠表示，不少台商有把家人接到大陸打疫苗的需求和心願，有的已納入計畫。宗緒惠說，去年以來，大陸疫情防控和復工復產兩手抓。當下，大陸的新冠疫苗接種已超10億劑次，從實踐成效來看，各種強有力的舉措都讓台商台胞感到安心、放心，給台商在大陸長期扎根發展吃下了定心丸。

江蘇是大陸的台資聚集地。截至今年一季度，江蘇累計吸引台資項目超過2.9萬個，協議利用台資超過1910億美元，連續17年位居大陸前列。與此同時，江蘇對台文化交往、青年交流多，很多台胞長期在江蘇工作生活。

新冠疫苗 台商 疫情

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