北京首條跨省軌道 河北段開工

北京軌道交通M22號線河北段26日正式開工建設，該線路為北京首條跨省域的軌道交通工程。河北段在河北省三河市燕郊高新技術產業開發區潮白大街站工程現場召開。潮白大街站、神威大街站為河北段首開點，其餘各標段依據工程建設要求，陸續開工建設，全力保障與北京段同步建成通車。

中新社報導，M22號線西起北京市朝陽區的東大橋，東至平谷新城，途經北京市朝陽區、通州區、河北省三河市、北京市平谷區等區域，串聯了北京城市副中心、河北燕郊、北京市平谷區。線路全長約81.2公里，共設置21座車站，其中北京朝陽段、河北燕郊段為地下盾構修建，北京平谷段為地上高架軌道。河北段全長約30公里，設有燕郊站、神威大街站、潮白大街站、高樓站4座地下車站和齊心莊站地上車站1座。

M22號線是推動京津冀協同發展交通先行的重大工程，建設期為2021年至2025年。通車後，將緩解北京東部的交通壓力，同時讓京冀兩地人員往來更加便捷。