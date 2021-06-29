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拉林鐵路開通 全線覆蓋4G網路

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

西藏拉薩至林芝的拉林鐵路已於25日開通，在復興號列車開上世界屋脊之際，拉林鐵路全線也實現4G信號滿格。

中新社報導，中國鐵塔西藏分公司拉林鐵路公網覆蓋項目負責人王濤表示，拉林鐵路的網絡建設與鐵路工程「同步規劃、同步設計、同步實施、同步開通」，共承建了室外宏站38個、場坪基站74個、紅線內信源點329個，安裝設備987套。

拉林鐵路位於青藏高原岡底斯山與喜馬拉雅山之間的藏東南谷地，90%以上的線路在海拔3000米以上，16次跨越雅魯藏布江，沿線山高谷深，地質結構複雜，雪山和冰川比比皆是，相對高差達2500米，施工難度極大。

桑珠嶺隧道屬於中國鐵路建設史上罕見的高岩溫隧道，岩溫最高可近90℃，洞內環境溫度最高也達56℃。在公網設備建設時，隧道內平均溫度超過30度，建設人員頂著炎熱完成漏纜、電力電纜、光纜的敷設、設備安裝調測等工作。

拉林鐵路開通前提前完成了41座隧道的通信設施建設、設備調通、無線測試等工作。拉林鐵路通信設施覆蓋車站室內環境超4.5萬平方米，覆蓋隧道約215公里，全線新建144芯傳輸幹線513公里，實現4G網絡覆蓋。

西藏

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