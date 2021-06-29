陸鐵路新時刻表 凸顯高鐵優勢

大陸公布最新的鐵路運行圖（時刻表），中國國鐵集團運輸部負責人表示，調圖後，高鐵成網運行優勢更加凸顯。復興號智能型動車組擴大至京滬、京哈、京廣、徐蘭及成渝高鐵開行。

中新社報導，大陸新的全國鐵路列車運行圖已自6月25日零時起實施，繼續實行日常線、周末線、高峰線開行策略，提升客貨運輸品質。當中，京滬高鐵時速350公里的復興號將由36列調增至最高66列；蘇州北、無錫、連雲港等站首次開行始發進京高鐵列車；京哈高鐵列車開行方案進一步優化，經由京哈高速線往返北京和東北地區間的高鐵列車增至112列，較現圖增加60列；南寧東至廣州南間開行運行時間在2小時50分以內的直達動車組列車由8列增至16列；增開北京南至青島（北）間運行時間在3小時20分以內的動車組列車8列。同時，北京等各客運樞紐車站功能進一步優化。

該負責人表示，此次調圖繼續堅持安全第一根本方針，對普速鐵路跨線列車運行情況進行全面梳理，採取科學確定旅行速度、運行徑路調整、增加貨運能力等措施，確保運行安全。

汛期還將對部分山區運行的客車，採取夜間運行改白天運行、限速、停運等舉措，實行主動避險。充分考慮偏遠地區和普速鐵路沿線旅客出行需求，保持普速客車基本開行規模。

針對7月1日至8月31日暑運客流變化，還將在三季度運行圖運力安排基礎上，及時優化增開列車。負責人表示，鐵路部門正在推進鐵路新線建設，新圖當中包括拉薩至林芝鐵路、綿陽至瀘州高鐵內江至瀘州段列車運行線。

拉林鐵路由大陸自主創新研製的復興號內電雙源高原動車組上線運行，復興號開進西藏極大便利藏東南地區民眾出行；綿陽至瀘州高鐵內江至瀘州段開通，將推動川南地區形成半小時交通圈，為成渝地區雙城經濟圈建設增添新動力。