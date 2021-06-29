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陸郵政提速 多城市享郵件次日達

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

為與民間快遞業者競爭，大陸中國郵政28日正式啟動全面提速，此次大提速共覆蓋全國1000多個城市，在大陸全國多省市地區將實現運郵次日達。

中新社報導，此次中國郵政全面提速主要內容涵蓋了寄遞全面提速、全網郵路優化、航空高鐵運力支撐和自有幹線車輛的規模不斷擴大。此次大提速共覆蓋全國1000多個城市，將會在全國多省市地區實現運郵次日達。

中國郵政此次寄遞全面提速後，全國主要城市可享郵件次日達甚至次晨達的極速體驗，六成以上特快專遞實現次晨達；中國郵政已優化現有郵路400餘條，增加300餘條下行郵路，覆蓋了2000餘縣域，實現1000+城市間寄遞提速。

在運力保障方面，中國郵政擁有以B757、B737機型為主的全貨運飛機33架，以南京為中心輪輻式集散，可直達北京、上海、南京、杭州、武漢、廣州、深圳等國內重點城市，還輻射韓國首爾、日本大阪等地，形成連接海內外的空運網絡。

中國郵政已開通運行省際高鐵運郵郵路近90條，覆蓋四川、江西、河南、湖南、陝西等地。此外，中國郵政今年繼續擴大自有幹線車輛規模，更新、加購甩掛車、分體廂式車、場內牽引車等多種車輛680輛，較2019年增加2069輛。

中國郵政 高鐵 北京

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