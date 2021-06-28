快訊

彭博公布全球抗疫排行榜！台灣跌至倒數第10 關鍵原因曝光

日贈台AZ疫苗未列WHO緊急清單 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女趕上班遭大雨淹車 「水淹至頸」留遺言之際獲警員救回一命

香港01 / 朱加樟
警察拿著救生衣和救援工具趕到，並破窗救人，將魏女救了出來。 圖／台州晚報
警察拿著救生衣和救援工具趕到，並破窗救人，將魏女救了出來。 圖／台州晚報

進入夏天，中國大陸深圳近日大雨為患。當地日前發生了一件極驚險的事：一名女教師清晨駕車前往學校時，不料車輛在積水路段熄火，雨水漫至車內。該女子被困車內，在報警後等待救援時，積水甚至快速上漲到其頸部。女子以為自己難逃此劫，並趕緊打電話向女兒交代遺言，所幸員警及時趕到，破窗將她救了出來。

6月22日清晨，魏姓女教師開車前往學校，行駛至李朗社區一陡坡路段時，發現陡坡下面積水成河，泥漿滾滾。她雖然有些猶豫，但為了不耽誤上班，仍然決定想趁水位不高趕緊通過，不料車行駛到一半時突然熄火，再也無法發動。

魏女眼看車內水位一直上漲，她嘗試打開車門但無法如願，而車內又沒有救生錘。期間路邊雖有行人路過，她使勁拍打車窗求救，行人卻沒注意到她受困車內，她於是打電話向警方求助。

然而，就在魏女報警後不久，車就卻隨著水流向深水處漂去，車內的水不斷上升， 上漲到她的頸部。魏女在絕望之際打電話給女兒交代遺言，並交代了保險及房子等事情。而當魏女正在聽著女兒的哭喊聲時，當地派出所民警拿著救生衣和救援工具趕到，並破窗救人，將魏女救了出來。

延伸閱讀：

新疆男童斷臂 待飛航班折返助送院 醫生：爭取了黃金治療時間

貴州漢當街持刀欲對女子行兇 遭醫生用鐵鍬當場擊倒制服

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女趕上班遭大雨淹車 「水淹至頸」留遺言之際獲警員救回一命

進入夏天，中國深圳近日大雨為患。當地日前發生了一件極驚險的事：一名女教師清晨駕車前往學校時，不料車輛在積水路段熄火，雨水漫至車內。該女子被困車內，在報警後等待救援時，積水甚至快速上漲到其頸部。女子以為自己難逃此劫，並趕緊打電話向女兒交代遺言，所幸員警及時趕到，破窗將她救了出來。

好友扛3000枚硬幣當禮金 收禮大叔驚呆寫「收到壹盆」

河南開封市一對新人日前舉行婚禮時，有男賓客竟把人民幣3,000元（約新台幣1.3萬元）的禮金全數換成人民幣1元硬幣，並在...

中國網友瘋「躺平」 為何遭中共迅速圍剿？

中國青年近來流行消極的「躺平主義」，強調只要以最低成本為自己而活，崇尚極簡，不惜耍廢，結婚生子、買房、買車、努力工作、賺大錢等傳統奮鬥價值，都被拋到腦後。此熱門現象呈現在網路關鍵詞與電商熱賣品，在中共高調慶祝建黨百年前夕，被當局視為警訊與歪風，全力抨擊圍剿。

農夫山泉蘇打水原料來自福島？ 蹭日系熱度「翻車」

中國飲料品牌蹭日本風營造「偽日系」的風潮越來越熱，繼元氣森林後，農夫山泉蹭日系熱度也翻車了。農夫山泉的蘇打水疑用日本福島...

四川一窩蛇不怕人 大方曬太陽成網紅

四川省阿壩州小金縣小水溝村一座橋邊，最近出現了一窩蛇，牠們盤在岩石上曬太陽，即使周圍有人也不怕。自從視頻被人發上網後，這...

屯馬線通車 九龍城變小旺角 居民：沒見過這麼多人

貫通九龍及新界東西的屯馬線昨日全線通車，吸引大批市民專程到場見證開通一刻。土瓜灣站和宋皇台站兩個新站正式投入服務，截至晚上8時，有逾7.2萬人次入站…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。