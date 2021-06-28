女趕上班遭大雨淹車 「水淹至頸」留遺言之際獲警員救回一命

進入夏天，中國大陸深圳近日大雨為患。當地日前發生了一件極驚險的事：一名女教師清晨駕車前往學校時，不料車輛在積水路段熄火，雨水漫至車內。該女子被困車內，在報警後等待救援時，積水甚至快速上漲到其頸部。女子以為自己難逃此劫，並趕緊打電話向女兒交代遺言，所幸員警及時趕到，破窗將她救了出來。

6月22日清晨，魏姓女教師開車前往學校，行駛至李朗社區一陡坡路段時，發現陡坡下面積水成河，泥漿滾滾。她雖然有些猶豫，但為了不耽誤上班，仍然決定想趁水位不高趕緊通過，不料車行駛到一半時突然熄火，再也無法發動。

魏女眼看車內水位一直上漲，她嘗試打開車門但無法如願，而車內又沒有救生錘。期間路邊雖有行人路過，她使勁拍打車窗求救，行人卻沒注意到她受困車內，她於是打電話向警方求助。

然而，就在魏女報警後不久，車就卻隨著水流向深水處漂去，車內的水不斷上升， 上漲到她的頸部。魏女在絕望之際打電話給女兒交代遺言，並交代了保險及房子等事情。而當魏女正在聽著女兒的哭喊聲時，當地派出所民警拿著救生衣和救援工具趕到，並破窗救人，將魏女救了出來。

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文章授權轉載自《香港01》