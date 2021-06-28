港警持續抓捕 港蘋前主筆馮偉光機場被抓

已停刊的香港《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯），昨晚準備搭機離港時，被警方國安處人員以涉嫌勾結外國勢力拘捕，至今日凌晨仍被扣押在機場警署。港媒引述消息指，馮昨晚準備搭機前往英國，警方早前已先後拘捕壹傳媒五名高層及另一主筆楊清奇（筆名李平），而昨晚是延續行動。

據星島日報報導，香港警方表示，警務處國家安全處繼本月十七日及二十三日與壹傳媒集團有關的拘捕行動後，昨晚再在香港國際機場，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名五十七歲本地男子，涉嫌與上述案件有關。該男子正被扣留調查。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。

據了解，被捕男子為《蘋果日報》前主筆、英文版執行總編輯馮偉光。昨晚十時，馮偉光帶簡單行李抵赤鱲角機場，準備乘客機前往英國時被捕，目前扣留在機場警署。據知，他正尋求律師協助。

馮偉光於八五年取得香港中文大學新亞書院社會科學學士；八八年取得香港中文大學哲學碩士；八九年曾任職百姓半月刊記者，在港採訪聲援北京民運的大遊行，而自九七年起，馮為《蘋果日報》撰寫社論，離職前亦任《蘋果》英文版執行總編輯。此外，馮偉光亦是《眾新聞》專欄作家。

消息稱，馮的社論中疑涉及制裁香港的論調，在港區國安法成立後便受到跟進。

本月十七日，壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，均涉「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕，並凍結集團三家公司約一千八百萬元港幣資產。本月二十三日，筆名「李平」的主筆楊清奇，同樣被捕。

創刊二十六年的《蘋果日報》於本月二十四日起正式停運。而去年八月，警方大舉搜查壹傳媒大樓，拘捕黎智英、其次子黎耀恩、張劍虹、周達權。黎智英左右手Mark Simon，則身在外地正被通緝。