中國動漫博物館 杭州開館

中國動漫博物館26日在浙江杭州開館，這是中國大陸首家「國字號」動漫博物館。身處「數位經濟第一城」杭州，這座博物館也插上數位化翅膀，藉助VR、MR等手段，讓觀眾參與互動體驗。

中新社報導，早在2005年，杭州就推出關於鼓勵和扶持動漫遊戲產業發展的相關政策，吸引了網易等公司落戶。「中國國際動漫節」的永久舉辦權也在杭州。

中國動漫博物館由大陸國家廣電總局和中國動畫學會批准成立，是浙江省「之江文化產業帶」的重點項目，也是杭州打造「全國文化創意中心」和「動漫之都」的重大舉措。

這座通體白色、形似祥雲的博物館設有四大常設展廳，已收藏原畫、台本、史料、刊物、模型周邊等各類動漫藏品2萬餘件。該博物館運用了數位化手段，以帶給觀眾無處不在的互動體驗。

走進大廳，就能看到一個拿著金箍棒的金猴雕像。這是由著名藝術大師韓美林設計的金猴「雲小動」，它能與觀眾互動對話。拾級而上，隨著館內樓層升高，互動體驗設備也逐漸升級。

在屏幕上選取適量的蝌蚪，選定場景，就能製作屬於自己的水墨動畫「小蝌蚪找媽媽」；看似是一個播放動漫的大屏幕，但只要走近，畫面裡的動漫人物便能隨著觀眾的動作一起動；按步驟製作分鏡、為動漫形象勾線上色，就能體驗漫畫製作過程；隔空用手勢翻書就能對作品進行翻頁；通過操作台，可以查看3D動畫創作的流程，體驗3D動畫創作。

在第四個展廳「動漫你的未來」，通過運用虛擬現實、體感互動、觸摸交互等前沿科技，讓觀眾參與VR、MR互動。同時，博物館內還設計了錄音專區，觀眾可在此體驗動漫配音。