德陽蜀繡 奪川渝金獎

蜀繡是川西平原一帶的刺繡，工藝精緻，圖案配色鮮豔、獨特，清代就被譽為四大名繡之一。在近日舉行的首屆川渝非遺繡活大賽上，四川德陽選送的原創刺繡作品，斬獲1金2銅。

本次大賽旨在弘揚優秀傳統文化，充分展示川渝傳統工藝振興成果，加強川渝同根同源非遺項目保護傳承。自今年4月初啟動以來，四川、重慶兩地29個市州，共選送92位繡娘、69幅作品參加，涵蓋了蜀繡、藏繡、羌繡、彝繡、苗繡和麻柳刺繡等多個繡種，代表了兩地刺繡的高超技藝水準和藝術價值。

四川省德陽市選送了7件作品參加初賽，3件入圍決賽。決賽現場，王英、林麗、彭先蓉3位繡娘現場競技，獲得在場專家一致好評。其中，林麗的原創刺繡作品「仕女」榮獲金獎，另外兩件作品獲得銅獎。

金獎作品「仕女」取材於綿竹年畫，風格獨特，人物造型簡練生動，採用了兩種非遺技藝，體現優秀的傳統手工藝。