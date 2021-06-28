成都天府機場啟用 首飛北京

四川航空公司3U8001航班27日搭載著262名乘客從成都天府國際機場飛往北京首都國際機場，這是天府機場正式啟用後的首飛商業航班。

中新社報導，天府機場位於四川省成都市東南方向，距成都市中心約50公里。該項目機場工程總投資562.08億元人民幣，本期建設「兩縱一橫」3條跑道、71萬平方米的航站樓及相應配套設施，能够滿足年旅客吞吐量6000萬人次、貨郵吞吐量130萬噸的需求。

由於成都雙流國際機場常年保持高位運行、旅客吞吐量趨於飽和，而雙流機場周邊土地資源及空域較緊張，難以擴建，為適應四川經濟發展，天府機場建設於2011年5月啟動選址，2016年12月實質性開工，2020年11月開始校飛，2021年1月啟動試飛，並在27日通航投運。

據27日航班計畫，天府機場當日共8架次進出港航班，其中出港航班6架次，進港航班2架次。今年6月27日至10月30日的第一航季，天府機場開通成都至北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等商務幹線及拉薩、三亞、迪慶、井岡山、南昌等熱門旅遊航線，每日計畫航班量將逐漸增至271架次。

天府機場通航投運的背景是中國大陸國內航線快速恢復。四川省機場集團有限公司副總經理、成都天府國際機場分公司總經理張洪剛指出，天府機場投運初期，將重點打造大陸國內中轉航線網絡，連接京津冀、長三角、粵港澳大灣區等世界級機場群核心機場航線；同時，天府機場還將協同包括高鐵、城市輕軌在內的地面路網，利用航空優勢促進資源要素聚集，帶動成渝地區中部區域，如遂寧、南充等地的發展。

雖然在第一航季沒有安排國際航班，但定位為「成都國際航空主樞紐」的天府機場未來仍是成都對外開放的重要門戶。張洪剛表示，成都是歐亞航線的中間點，去往歐洲和東南亞具有明顯優勢；如果沒有疫情影響，天府機場國際航線擁有130多個航點，連接歐洲、東南亞、美洲以及日本、韓國等國家和地區，「當前我們正與國外航空公司保持聯繫，希望在疫情得到控制的情況下，盡快恢復國際航班。」