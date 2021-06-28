聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都天府機場啟用 首飛北京

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
搭乘四川航空公司3U8001航班的旅客陸續登機，這是成都天府機場27日投入使用後的首個航班。（新華社）
搭乘四川航空公司3U8001航班的旅客陸續登機，這是成都天府機場27日投入使用後的首個航班。（新華社）

四川航空公司3U8001航班27日搭載著262名乘客從成都天府國際機場飛往北京首都國際機場，這是天府機場正式啟用後的首飛商業航班。

中新社報導，天府機場位於四川省成都市東南方向，距成都市中心約50公里。該項目機場工程總投資562.08億元人民幣，本期建設「兩縱一橫」3條跑道、71萬平方米的航站樓及相應配套設施，能够滿足年旅客吞吐量6000萬人次、貨郵吞吐量130萬噸的需求。

由於成都雙流國際機場常年保持高位運行、旅客吞吐量趨於飽和，而雙流機場周邊土地資源及空域較緊張，難以擴建，為適應四川經濟發展，天府機場建設於2011年5月啟動選址，2016年12月實質性開工，2020年11月開始校飛，2021年1月啟動試飛，並在27日通航投運。

據27日航班計畫，天府機場當日共8架次進出港航班，其中出港航班6架次，進港航班2架次。今年6月27日至10月30日的第一航季，天府機場開通成都至北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京等商務幹線及拉薩、三亞、迪慶、井岡山、南昌等熱門旅遊航線，每日計畫航班量將逐漸增至271架次。

天府機場通航投運的背景是中國大陸國內航線快速恢復。四川省機場集團有限公司副總經理、成都天府國際機場分公司總經理張洪剛指出，天府機場投運初期，將重點打造大陸國內中轉航線網絡，連接京津冀、長三角、粵港澳大灣區等世界級機場群核心機場航線；同時，天府機場還將協同包括高鐵、城市輕軌在內的地面路網，利用航空優勢促進資源要素聚集，帶動成渝地區中部區域，如遂寧、南充等地的發展。

雖然在第一航季沒有安排國際航班，但定位為「成都國際航空主樞紐」的天府機場未來仍是成都對外開放的重要門戶。張洪剛表示，成都是歐亞航線的中間點，去往歐洲和東南亞具有明顯優勢；如果沒有疫情影響，天府機場國際航線擁有130多個航點，連接歐洲、東南亞、美洲以及日本、韓國等國家和地區，「當前我們正與國外航空公司保持聯繫，希望在疫情得到控制的情況下，盡快恢復國際航班。」

機場 航線

延伸閱讀

獲中央同意 金門50至64歲民眾28日起可接種疫苗

即起禁止入境旅客親友機場接機 違者最高罰15萬

檢疫升級 桃機：入境旅客一律搭防疫計程車

防Delta病毒國境管制 鄭文燦：應採PCR高強度檢疫

相關新聞

白雲機場 T3軌道交通樞紐動工

廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程（簡稱「T3軌道交通樞紐」）6月26日動工。項目與機場T3航站樓綜合交通中心共同...

成都天府機場啟用 首飛北京

四川航空公司3U8001航班27日搭載著262名乘客從成都天府國際機場飛往北京首都國際機場，這是天府機場正式啟用後的首飛...

中國動漫博物館 杭州開館

中國動漫博物館26日在浙江杭州開館，這是中國大陸首家「國字號」動漫博物館。身處「數位經濟第一城」杭州，這座博物館也插上數...

德陽蜀繡 奪川渝金獎

蜀繡是川西平原一帶的刺繡，工藝精緻，圖案配色鮮豔、獨特，清代就被譽為四大名繡之一。在近日舉行的首屆川渝非遺繡活大賽上，四...

雄安郊野公園 建成

作為雄安新區「一澱、三帶、九片、多廊」的生態格局中「九片」之一的雄安郊野公園6月27日基本建成，這座總面積約2.68萬畝...

大陸太空人楊利偉披露驚險瞬間 「曾以為自己要死了」

中國大陸首位太空人、中國載人航天工程副總設計師楊利偉撰寫的一篇文章，近日在網上掀起熱議。楊利偉提到2003年乘坐火箭上升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。