作為雄安新區「一澱、三帶、九片、多廊」的生態格局中「九片」之一的雄安郊野公園6月27日基本建成，這座總面積約2.68萬畝，建成後將是目前中國大陸最大的城市郊野公園，為未來之城渲染最美的生態底色。

中新社報導，北京城建集團雄安郊野公園雄安園建設工程及配套設施三標段項目經理羅科庭指出，這座覆土建築是雄安郊野公園東部展區的門戶—雄安主場館，它分為地下一層、地上三層，建築面積約5.3萬平方公尺，集展覽展示、酒店客房和商業購物為一體，將為遊客提供綜合配套服務。

「主場館建築體量較大，採用覆土建築的策略，與環境結合在一起，既能節約造價，又能與自然環境融合，體現綠色低碳的建築理念。」羅科庭說。

進入雄安主場館，室內的梁柱大多使用清水混凝土工藝，呈現出一種「高級灰」，觀感自然清新。主場館的穹頂採用玻璃穹頂，周邊的牆體使用曲線的模板，可讓室內光線更加充足，通過自然採光降低能耗，並滿足陳列的採光需求，體現綠色節能理念。

羅科庭說，主場館設置雨水系統，可進行雨水收集。地下設有汙、廢水集水坑和中水處理站，可將汙廢水處理達標後，用於綠化、道路沖洗和循環冷卻用水，可節約水資源，體現「海綿城市」的建設理念。