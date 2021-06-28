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白雲機場 T3軌道交通樞紐動工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程26日正式開工。圖為開工儀式現場。（中新社）
廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程26日正式開工。圖為開工儀式現場。（中新社）

廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程（簡稱「T3軌道交通樞紐」）6月26日動工。項目與機場T3航站樓綜合交通中心共同打造「零換乘、一體化」空鐵聯運交通樞紐。

中新社報導，白雲機場三期擴建工程主要包括機場工程、空管工程、供油工程，以西二、東三跑道和T3航站樓、交通中心，T2航站樓東四、西四指廊為主體工程。其中，最引人矚目的是此次開工的T3航站樓。　

T3軌道交通樞紐地處廣州市白雲區人和鎮，由廣州地鐵集團負責建設管理，「中鐵」聯合體承建。項目總投資約90億元人民幣，以地下形式建設，內容包括廣從城際（廣河高鐵）、廣州至珠海（澳門）高鐵、芳村至白雲機場城際T3樞紐車站以及東西兩側區間的土建預留工程等，計畫與機場三期擴建工程同步建成。

廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程26日正式開工。圖為廣州白雲國際機場T3航站樓效果圖。（中新社）
廣州白雲機場T3交通樞紐軌道交通預留工程26日正式開工。圖為廣州白雲國際機場T3航站樓效果圖。（中新社）

結合在建的新白廣城際，T3軌道交通樞紐車站總規模為5台12線，總建築面積約16.93萬平方公尺，預留工程線路合計長9.98公里。

據廣州市發展改革委周青峰副主任表示，此次機場T3航站樓規劃建設，正線引入廣河高鐵、廣州至珠海（澳門）高鐵、芳村至白雲機場城際、新塘經白雲機場至廣州北站城際等「兩高鐵、兩城際」，並將銜接引入廣湛高鐵、廣清永高鐵、貴廣高鐵廣寧聯絡線、廣深高鐵新通道、廣佛環城際、廣州東至花都天貴城際等一批軌道項目，提升白雲機場集疏運水平及輻射帶動作用。

廣州地鐵集團項目負責人賀婷稱，「項目建成後，將形成以白雲機場為核心，高鐵、城際、地鐵、長途汽車、旅遊大巴、網約車、公交、出租車等交通方式為一體的高效、便捷、安全、綠色的綜合交通網絡。」

據統計，目前廣州地鐵集團負責運營的國內外軌道交通里程合計達到676.5公里，實現「地鐵、城際、有軌全制式覆蓋」；推進的國鐵、城際、綜合交通樞紐和市政道路重點項目達28項，實現「粵港澳大灣區全域覆蓋」。

機場 高鐵 澳門

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