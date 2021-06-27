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大陸太空人楊利偉披露驚險瞬間 「曾以為自己要死了」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸首位太空人楊利偉。（新浪微博照片）
中國大陸首位太空人楊利偉。（新浪微博照片）

中國大陸首位太空人、中國載人航天工程副總設計師楊利偉撰寫的一篇文章，近日在網上掀起熱議。楊利偉提到2003年乘坐火箭上升一段時間後，火箭和飛船開始急劇抖動，和人體產生共振。他當時覺得「五臟六腑似乎都要碎了」，甚至以為自己要犧牲了。共振持續26秒後慢慢減輕，他才從極度難受的狀態解脱出來。

據香港01 ，楊利偉在《太空一日》中，在文中詳細講述自己乘坐火箭進入太空前後的經歷及感受。該文被編入中國人教版七年級下冊語文教課書（2018年修訂版）的課文。

楊利偉提到，曾經有一個流傳甚廣的說法，稱唯一在太空中能看到的建築物就是長城，他曾多次努力尋找，但結果都沒有看到，「神舟六號和神舟七號飛行時，我曾叮囑航天員們仔細看看，但他們也沒看到長城」。

他表示，在太空實際上看不到任何人工建築，即使是巨大的城市，在夜晚看到時也只是淡淡的紅色。他在太空中看到類似棉絮狀的物體從舷窗外飄過，小如米粒，大如指甲，聽不到任何聲音，也感覺不到這些物件的任何撞擊，認為上述物體也許是灰塵或太空垃圾。

楊利偉又談到神秘的敲擊聲，他寫道：「我在太空還遇到另外一個至今仍然原因不明的情況，那就是時不時出現的敲擊聲。這個聲音是突然出現的，並不一直響，而是一陣一陣的，不管白天還是黑夜，毫無規律，説不準甚麼時候就響幾聲。既不是外面傳進來的聲音，也不是飛船裏面的聲音，彷彿誰在外面敲飛船的船體。」

他表示，鑑於太空船的運行一直正常，他並沒有向地面報告有敲擊聲。返回地球後，不少人對神秘的聲音做過許多猜測，「技術人員想弄清它到底來自哪裏，就用各種辦法模擬它，拿着錄音讓我一次又一次地聽，我卻總是覺得不像」。

楊利偉返回地面後，向工作人員詳細描述了這次低頻共振的經歷。隨後工作人員改進技術工藝，解決低頻共振問題。在「神舟六號」飛行時，情況已有很大改善；在後來的航天飛行中再沒有出現過。

楊利偉是中國大陸首位太空人，於2003年10月15日乘坐由長征二號F火箭運載的神舟五號飛船進入太空，中國大陸也成為第3個掌握載人航天技術的國家。同年，楊利偉獲得「感動中國2003年十大年度人物」稱號。

太空人

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