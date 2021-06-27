涉性騷擾女研究生 華中科技大學教授張建偉遭停職

位於武漢的華中科技大學外國語學院教授張建偉，近日被一名女研究生舉報性騷擾。該校隨即成立調查組開展相關調查工作。調查稱，張建偉違反教師職業道德，造成惡劣社會影響。為嚴肅師德師風紀律，經學校研究決定，取消張建偉研究生導師資格，調離教師崗位，停止其教師資格。

據星島網，華中科技大學外國語學院一名剛畢業的女研究生撰文，聲稱自己遭59歲導師張建偉性騷擾長達20個月。資料顯示，張建偉是德語系教授。據女研究生所指，張建偉一晚於辦公室談論論文，拉她的手被拒，後來把手摟在她的肩上。隨後張建偉不斷對她語言性騷擾、送禮物、發手機簡訊、企圖肢體接觸，後期更以論文前途工作為誘導。

女研究生表示，張建偉從一開始的言語挑逗到有意無意的肢體接觸，溫水煮青蛙般，頂著關心愛護的名號，披著長輩欣賞晚輩的遮羞布，對獵物進行圍追堵截。在該名女研究生指控後，隨後有更多女性指證，曾被張建偉性騷擾。