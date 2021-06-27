陸品牌「農夫山泉」蘇打水原料疑自福島 官方這樣回應

有網友26日在微博上反映，農夫山泉疑使用日本福島縣產的白桃製作飲料，並在產品宣傳中將「福島縣產ATAKUTI桃」作為噱頭，隨即在網上引起爭議。

農夫山泉今（27）日回應稱，有關產品中並無使用從日本福島進口的成分，研發人員是依據拂曉白桃的味道創制產品，與拂曉白桃產地沒有關聯。

網友「日本傻事」在微博以「農夫山泉在做什麼？福島就是那個福島」為題發文稱，農夫山泉將「福島縣產ATAKUTI桃」作為新產品噱頭。同日，農夫山泉向他私信表示，只是飲品配方調製復原了「ATAKUTI桃」的味道，並稱會立即安排工作人員前往超市調查。

有關消息引起網友熱議，有網友對農夫山泉此舉感到不解，甚至認為「要麼真是福島，要麼虛假宣傳」、「有點可怕」，並提醒各位購物時要看清楚商品產地。

有網友發現，農夫山泉微信公眾號今年4月1日曾發表題為《 對不起，我們沒有這個朋友 》的文章，當中介紹了拂曉白桃味蘇打水，並提到「拂曉白桃產自日本福島縣」，但文中沒有明確說明商品使用的原料白桃是否來自福島縣。

農夫山泉今日回應稱，「拂曉白桃味蘇打氣泡水」是一款風味飲料，產品標籤配料表中按照食品安全國家標準的規範要求標明了產品配料。該產品的配料中沒有從日本福島進口的成分，產品的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。

農夫山泉指出，拂曉白桃原產於福島，國內於上世紀已有引種，研發人員僅依據拂曉白桃的獨特風味，創制了類似風味的產品，與拂曉白桃產地沒有關聯。同時，農夫山泉要求各媒體平台和各社交媒體帳號，立即刪除對該品牌名譽造成傷害的文章和評論。

2011年，日本福島核電站發生洩漏事故，對海洋環境、食品安全和人類健康產生深遠影響。今年4月，日本政府宣布將核污水經過濾並稀釋後將排入大海，預定2年後開始放流，再度引起大眾關注。

自福島核事故發生，中國大陸以及港澳台地區、韓國、美國等15個國家和地區，一直限制福島縣農產品進口。根據香港食物安全中心資料顯示，港府禁止福島縣產的水果、蔬菜、奶、奶類飲品及奶粉進口，至於日本其他地區的食品及海產品，則需要有檢測證明書、輻射證明書方可進口。

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文章授權轉載自《香港01》