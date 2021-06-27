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廣東核電廠燃料棒破損傳外洩 台灣輻射值監測正常

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
廣東台山核電廠日前傳出氣體外洩，農委會漁業署在台灣周邊海域採樣，進行水樣及漁獲檢測，都未驗出輻射汙染。圖／取自電纜網
廣東台山核電廠日前傳出氣體外洩，農委會漁業署在台灣周邊海域採樣，進行水樣及漁獲檢測，都未驗出輻射汙染。圖／取自電纜網

針對中國廣東台山核電廠燃料棒破損造成放射性氣體洩漏累積事件，原能會表示，近半個月持續加強台灣地區環境、空氣與飲用水輻射監測，國內輻射值一切正常；根據模擬評估，台山核電廠若有外釋放射性物質至大氣，由於偏南氣流影響，影響區域以中國廣東及廣西省內陸為主。

原能會說，自事件發生後，立即對於台灣63站（台灣本島52站及離島11站）即時環境輻射監測站加強監測，並持續蒐集該廠周邊、澳門及香港地區輻射監測數據，輔以評估研判。目前各監測站輻射數值，均在正常範圍內。

原能會輻射偵測中心也對台灣空氣及飲用水加強輻射監測，6月份加強空氣輻射監測15件次、落塵水7件次，均無輻射異常情形。另輻射偵測中心設有抽氣監測站，包含台灣本島16站及離島4站，各監測值均無異常情形。此外，5月份國內飲用水放射性檢測，包含台灣本島26件次、離島38件次均為正常。另原能會核研所技術協助農委會，完成4件海水樣本與49件魚體輻射檢測，檢測結果均未檢出人工放射性核種。

原能會核研所持續運用國際核災輻射塵劑量評估系統，針對台山核電廠若發生大量放射性物質外洩情境，模擬評估對國內可能影響的範圍、路徑及時程。依據昨日晚間氣象風場的預測評估，我國附近未來一周仍受西南季風影響，台山核電廠若有外釋放射性物質至大氣，將受偏南氣流影響，往台山核電廠北方傳輸擴散，影響區域以大陸廣東及廣西省內陸為主。

原能會說，經各項監測及採樣分析數據結果顯示，台灣環境輻射無異常變化，原能會後續將透過例行輻射監測及採樣作業，掌握台灣環境輻射現況，若一旦發現輻射異常，將即時對外發布訊息。

輻射 原能會 核電

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