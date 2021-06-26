福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」
福建省衛健委發布，25日新增境外輸入確診病例4例，皆為自台灣入境廈門，且都為台灣人。
廈門衛健委指出，25日新增4例台灣入境確診案例，其中病例1陳某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性。
病例2林某和病例3黃某，兩人皆是6月21日乘航班B7511抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。
病例4何某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。
這四人結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
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