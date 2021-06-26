快訊

遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

Delta病毒攻進「總統故鄉」 屏縣府篩檢、打疫苗急滅火

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
福建新增4例境外輸入確診全是「台灣輸出」 ，入境廈門。廈門衛健委官網截圖
福建新增4例境外輸入確診全是「台灣輸出」 ，入境廈門。廈門衛健委官網截圖

福建省衛健委發布，25日新增境外輸入確診病例4例，皆為自台灣入境廈門，且都為台灣人。

廈門衛健委指出，25日新增4例台灣入境確診案例，其中病例1陳某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性。

病例2林某和病例3黃某，兩人皆是6月21日乘航班B7511抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

病例4何某6月20日乘航班MF882抵廈。入關即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

這四人結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由廈門市定點醫院隔離診治。同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

廈門通報8例來自台灣 莊人祥：6人曾在台確診

中央提入境普篩 侯友宜：擔心Delta病毒株已在境內

代表團入境日本免隔離又傳4確診 東奧累計5國6人染疫

廈門自台輸入6例確診者 4例曾確診治療、2例未被揪出

相關新聞

2名醫生也涉案！印度兩大城約2500人接種到「假疫苗」

印度警方今天表示，孟買和加爾各答分別有約2000人和500人接種假的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中加...

移工宿舍感染風險高 新加坡靠這2招防疫情再起

苗栗電子廠日前爆發外籍移工群聚染疫，新加坡去年也曾因移工宿舍爆發大規模群聚感染，連續好幾個月每天新增數百人確診感染COVID-19，甚至還一度連續4天破千，有好幾週的時間，新加坡都是東南亞確診人數最多的國家。

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

福建省衛健委發布，25日新增境外輸入確診病例4例，皆為自台灣入境廈門，且都為台灣人。

拚8月全民接種率66% 新加坡打疫苗比排隊買珍奶還快

去年12月底，新加坡首批COVID-19疫苗運抵樟宜機場，為疫苗接種計畫揭開序幕。目前全島有30多個接種中心，民眾預約後到現場接種，約40分鐘就能完成，甚至「比排隊買珍奶還快」；當地至今已有超過一半人口至少打過一劑疫苗。

印尼疫情嚴峻 慈濟和台商會助僑胞打疫苗

防疫鬆懈加變種病毒衝擊，外界曾預測印尼疫情恐像印度一樣失控。近日大雅加達等地醫院已滿載，紛紛搭帳篷收治病患。僑胞在慈濟印尼分會和台商會協助下，加緊施打疫苗。

大量篩、持續篩 變種病毒來襲檢測成新加坡日常

新加坡抗疫之路1（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）去年4月初爆發的大規模移工宿舍疫情，讓原本抗疫表現堪稱優等生的新加坡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。