大陸Delta變異株首次社區傳播抗疫 怎麼成功的？

廣州5月底爆發新冠病毒傳染力最快、致死率最高的Delta變異株，引發大陸首次社區傳播，6月間蔓延到佛山、深圳、東莞。不到一個月，目前廣東全省已經降至中低度風險，且從6月19日到25日已連續7天無新增本土感染。大陸抗疫專家、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山提出這次防控Delta疫情經驗以及下一步防控的建議。

鍾南山在大陸央視專訪時，提到廣東應對Delta變異株的首次社區傳播經驗，首先必須改變對「密切接觸者」的認定。

他說，過去的密切接觸者，主要匡列發病前兩天跟病人的家人，同辦公室的，或者一公尺內有共同吃飯、開會等。但因為Delta毒性載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強。現在密接者這個概念要改變，只要在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前四天，跟這些病人相處的都是密切接觸者。

因為密接者概念的改變，所以對重點密集人群的管控要採用密封、封控、封禁等不同的管理模式。鍾南山說，廣東非常嚴格，儘可能嚴防向省外溢出，所以在廣州、佛山等要求離粵、離穗、離佛都要憑健康碼綠碼，有72小時的核酸檢測陰性證明；後續更加碼進一步縮短離開廣州、佛山需要48小時的核酸陰性證明。所以到現在Delta沒有傳到省外。

針對目前最被關注的Delta變種病毒潛伏期更長，入境人員是否應增加隔離時間、加強隔離管理？鍾南山表示，並不需要。

「我不認為隔離時還要再增加。因為一般來說絕大多數的潛伏期並不長，再增加隔離觀察的話，那是弊大於利。但應該加強的是，對人員在隔離時間內的核酸檢測，加強對頻度的檢測，這是有效的辦法。」

鍾南山特別強調，應對Delta感染強度極高，醫院的發熱門診要加強管控措施，隔離場所也要更加規範。

他說，現在大多數城市的醫院，真正符合發熱門診規格要求的不太多，但Delta發熱門診要有嚴格的管控，要有很好的物理隔離，要相對獨立，跟普通的門診有完全不同的出入口，要選擇下風向的位置等。

這次廣州在疫情高發區採取了整區在酒店隔離，解決了不少問題，但是普通酒店作為隔離酒店是有風險的，鍾南山說，廣州已經決定在郊區建立一個占地25萬平方公尺的廣州國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離標準，不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。