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好勵志！18歲少年車禍截肢仍考出好成績 清華大學：被錄取沒問題

香港01 / 孫聖然
兩年前因車禍截肢的18歲少年周桐，獲得總分684分（滿分750分）、全省排名171名的成績。 圖／截自霍邱、青流影片，香港01製作
兩年前因車禍截肢的18歲少年周桐，獲得總分684分（滿分750分）、全省排名171名的成績。 圖／截自霍邱、青流影片，香港01製作

中國安徽省高考成績於周三（6月23日）出爐，兩年前因車禍截肢的18歲少年周桐，以總分684分（滿分750分）、全省排名171名的成績獲得不少網友點讚。

清華大學招生組老師介紹，周桐的經歷令人感動，他早前參加了清華大學的「自強計劃」，若報考清華大學可獲額外40分加分，被錄取應該沒問題。據《觀察者網》報道，周桐來自六安市霍邱縣，他曾以中考全縣第五名的優異成績考入霍邱縣第一中學，進入高中後，其學習成績亦一直位列年級前十名，甚至還獲得了中國科學技術大學少年班提前高考的機會。

但不幸的是，周桐16歲時，被一輛大型汽車從左小腿碾過，導致他的左小腿被截肢，右腿骨折且大面積掉皮，右腳趾嚴重損傷。他的母親介紹稱，意外發生後，周桐前後進行了8次手術，「每次術後醒來，都說要看書」，並在病房中自學課程。

隨著手術的成功和身體的慢慢恢復，周桐安裝了義肢，並於2020年4月拄拐杖返回學校上課。返校後，周桐因離開課堂7個月以及行動不便等問題，獲得了老師和同學們的不少幫助。

今年3月至4月期間，周桐通過對自己的嚴格要求，在江南十校聯考中獲全校第二名；在皖南八校聯考中，他再次斬獲全校第二的成績。6月1日，周桐還通過了清華大學高校專項計劃招生——自強計劃初審，入圍筆試環節。

據清華大學官方網站介紹，該計劃主要招收邊遠、貧困、民族等地區縣（含縣級市）及縣以下高中，自強不息、德才兼備、勤奮好學、成績優良的農村學生。通過學校的選拔後，考生的高考成績若不低於本省第一批次錄取分數線，學校會擇優給予「降分錄取優惠」，降分幅度在30到60分之間。

周三，安徽省高考成績公布後，周桐以684分，位列全省第171名。他表示，「取得這樣的成績，我也有點意外，有點驚喜，比預期要好。」據了解，周桐在高考結束後，曾去到合肥參加清華大學的自強計劃筆試，通過之後又去北京參加了複試。

清華大學安徽招生組的李老師表示，周桐的經歷令人感動，他應該已經獲得了清華自強計劃的認定，全省171名的成績非常好，進清華應該沒問題。

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文章授權轉載自《香港01》

清華大學 高考

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