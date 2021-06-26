快訊

郭明錤：iPhone 14大尺寸價格下殺、指紋辨識回歸

UFO報告出爐！140多起目擊事件仍無解 不排除是外星人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑龍江「龍人」頭骨出土80多年 將改寫人類進化認知

香港01 / 張子傑
科學家推斷黑龍江發現的「龍人」的樣子。 圖／KAI GENG/ The Innovation網站圖片
科學家推斷黑龍江發現的「龍人」的樣子。 圖／KAI GENG/ The Innovation網站圖片

一批來自中國、英國及澳洲的歷史學家6月25日發表研究報告，指一個在1930年代於黑龍江發現的古代人類頭骨，可能屬於一個全新的人類品種，或顛覆大家對人類早期進化史的理解。

專家推斷，頭骨有13.8萬至30.9萬年歷史，它比其他人種以及現代人類的平均頭骨尺寸稍為大，腦袋大小則相近。估計它可能是屬於一名大約50歲的男性，認為這名男性的臉特別闊，很大而且像方形的眼眶，一個寬嘴巴和大大的牙齒。

該個頭骨在1933年在日本佔領黑龍江時於哈爾濱出土，當時一名中國工人參與興建松花江大橋時，意外發現這個頭骨，並認為它可能有歷史價值，於是偷偷地把它帶回家，埋在家中的井底，直到他大約80年後於臨終前才向家人披露，轉交歷史學家手中。

研究人員認為，這名古代人身材魁梧和多皺紋，專家計劃嘗試與頭骨的牙齒抽取DNA，以及利用電腦斷層掃描它的鼻竇及耳朵和腦部的形狀。不過由於它在最先發現的地方被帶走時，沒有其他石器或文化特徵等佐證，因此暫時無法特知這名男性當時的生活模式。

不過研究人員指出，這個頭骨就像原始人及其他更現代特質的混合品，認為它與智人（Homo sapiens）和尼安德塔人（Neanderthals）相比下，雖然與前者較為相近，但相信是另一人種，因此將它命名為「龍人」（Homo longi），取自出土地黑龍江的拼音。

有關報告已經在25日刊登於綜合學術期刊《The Innovation》。

延伸閱讀：

學者研究出人類進化「完美形態」Graham 如一堆肥肉撞車也不會死

超新星爆發促進化 是人類祖先直立行走的契機？

文章授權轉載自《香港01》

黑龍江 DNA

相關新聞

黑龍江「龍人」頭骨出土80多年 將改寫人類進化認知

一批來自中國、英國及澳洲的歷史學家6月25日發表研究報告，指一個在1930年代於黑龍江發現的古代人類頭骨，可能屬於一個全新的人類品種，或顛覆大家對人類早期進化史的理解。

好勵志！18歲少年車禍截肢仍考出好成績 清華大學：被錄取沒問題

中國安徽省高考成績於周三（6月23日）出爐，兩年前因車禍截肢的18歲少年周桐，以總分684分（滿分750分）、全省排名171名的成績獲得不少網友點讚。

台資上海禾新醫院9周年 獲台協指定為台商定點醫院

上海最具規模的台資醫院—聯新國際醫療上海禾新醫院25日舉行九周年院慶，經上海市台灣同胞投資企業協會決議，指定禾新醫院為上...

「藥中茅台」一粒難求炒出天價 陸業者隨即採取動作

大陸最近瘋搶中藥「片仔癀」，被譽為「藥中茅台」的片仔癀一藥難求，要提前預約、排隊、限量購買，網路上片仔癀價格也被瘋炒，部...

河南商丘武術學校暗夜大火 寄宿學生18死16傷

河南省商丘市柘城縣一處民房今（25）日凌晨3點發生火災，起火的武術館至少搜尋到34名學習搏擊的寄宿學生，年齡約在7-16...

沒「考上」…54隻警犬遭拍賣 網友嘆狗生也不易

中國警犬技術學院日前一則拍賣公告，引發眾多網友圍觀。公告稱54隻沒有選上「警犬」的 犬隻將被拍賣，包括德國牧羊犬、馬犬等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。