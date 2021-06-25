河南商丘武術學校暗夜大火 寄宿學生18死16傷

河南省商丘市柘城縣一處民房今（25）日凌晨3點發生火災，起火的武術館至少搜尋到34名學習搏擊的寄宿學生，年齡約在7-16歲，而火災造成18人死亡，最小罹難者7歲；受傷有16人，其中4人重傷、12人輕傷。

光明網報導，失火的武術館是震興國際搏擊俱樂部，在當地頗為知名，經常配合商丘電視台、商丘市教育電視台、柘城電視台等參演，創館的震興武館總教練陳林2015年曾見義勇為英勇救火，報導總點擊量超過1億人次，是地方知名人物。

武術館附近居民表示，半夜大火傳出小孩們的呼救聲，居民提著水桶救火，但火勢猛烈一發不可收拾，以致傷亡慘重。

事故發生後，河南省書記、商丘市主要領導趕赴現場，事故也驚動大陸中央，應急管理部部長黃明立即到部指揮中心視頻調度指導救援處置工作，並派應急管理部副部長宋元明帶隊的工作組趕赴現場指導處置工作。