陸西藏拉林鐵路今開通 復興號動車首次開上青藏高原

大陸西藏拉薩至林芝的拉林鐵路25日開通營運，復興號動車組首次開上青藏高原，拉林鐵路位於青藏高原岡底斯山與喜馬拉雅山之間的藏東南谷地，90%以上的線路在海拔3千公尺以上，16次跨越雅魯藏布江。

據「中國鐵路」微信公眾號消息指出，復興號高原內電雙源動車組全列設一等、二等和商務車廂，定員755人。24日晚間，該列車在12306官網開始發售26日火車票，拉薩到林芝的商務座票價為人民幣452元，一等座票價為人民幣206元，二等座票價為人民幣129元。

由於拉林鐵路90%以上的線路在海拔3千公尺以上，全線還16次跨越雅魯藏布江，沿線山高谷深，相對高差達2500公尺，既有高原高寒缺氧、生態脆弱的嚴酷自然環境，又面臨頻發多變的風積沙、冰磧層、強岩爆、高地溫和軟岩大變形等複雜地質環境，施工難度極大。

自2015年3月開工建設以來，建設者們集中力量對「強岩爆、高地溫、冰磧層、風積沙、大變形」等工程難題進行攻關，克服高寒缺氧、地質複雜、生態脆弱、施工環境惡劣等系列難題，安全優質建成了47座隧道、121座橋樑，其中有大陸最大埋深的巴玉隧道、高地溫的桑珠嶺隧道和創高海拔、大跨度世界第一的藏木雅魯藏布江特大橋。

央視新聞報導，拉林鐵路起自西藏自治區拉薩市，經山南市貢嘎縣、扎囊縣、乃東區、桑日縣、加查縣和林芝市朗縣、米林縣，終至林芝市區，全長435.48公里，設計時速160公里，初期共設9座辦理客貨運輸業務的車站。

拉林鐵路是西藏第一條全線電氣化鐵路，全線牽引變電所採用無人值守系統，近500個攝影機，24小時自動巡檢。

隨著拉林鐵路開通營運，復興號高原內電雙源動車組首次開上青藏高原，實現復興號對31個省區市的全覆蓋，動車組兩端分別掛電力動力車和內燃動力車，可實現動力自由切換。