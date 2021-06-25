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川藏鐵路拉林段 今開通運營

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
川藏鐵路拉林段是西藏首條電氣化鐵路，全長約435公里，設計時速160公里。圖為川藏鐵路拉薩至林芝段鋪軌完成之時。（新華社資料照）
川藏鐵路拉林段是西藏首條電氣化鐵路，全長約435公里，設計時速160公里。圖為川藏鐵路拉薩至林芝段鋪軌完成之時。（新華社資料照）

中國國家鐵路集團有限公司24日披露，拉薩至林芝鐵路（拉林鐵路）將於6月25日開通運營，復興號高原內電雙源動車組同步投入運營，拉薩至山南、林芝最快1小時10分、3小時29分可達。

據中新社報導，拉林鐵路起自西藏自治區拉薩市，經山南市貢嘎縣、扎囊縣、乃東區、桑日縣、加查縣和林芝市朗縣、米林縣，到達林芝市區，全長435.48公里，設計時速160公里，為大陸國家一級單線電氣化鐵路，初期開通運營辦理客貨運輸業務的有貢嘎、扎囊、山南、桑日、加查、朗縣、米林、崗嘎、林芝9個車站。

大陸國鐵集團表示，拉林鐵路位於青藏高原岡底斯山與喜馬拉雅山之間的藏東南谷地，90%以上的線路在海拔3000公尺以上，16次跨越雅魯藏布江，沿線山高谷深，相對高差達2500公尺，施工難度極大。2015年3月開工建設以來，鐵路建設者集中力量對「強岩爆、高地溫、冰磧層、風積沙、大變形」等工程難題進行攻關，安全優質建成了47座隧道、121座橋梁，其中有大陸最大埋深的巴玉隧道、高地溫的桑珠嶺隧道和創高海拔、大跨度世界第一的藏木雅魯藏布江特大橋。

開通運營初期，大陸鐵路部門安排開行拉薩至林芝D字頭列車3對，其中2對在客流高峰時期開行；日喀則至林芝D字頭列車1對；拉薩至林芝普速直達特快列車1對。

大陸國鐵集團表示，拉林鐵路的建成通車，結束了藏東南地區不通鐵路的歷史，彌補了既有交通方式易受高原氣候影響的短板，進一步完善了區域綜合交通運輸體系，提升了交通運輸的穩定性和通達性，實現了西藏各族群眾「坐上動車去拉薩」的夢想。

大陸國鐵集團稱，拉林鐵路連接既有的拉日和青藏鐵路，還是在建的川藏鐵路的重要組成部分、規劃的滇藏鐵路的共線地段。它的建成通車，對加強中國大陸各地與西藏聯繫交流、維護民族團結、鞏固邊疆穩定、助力鄉村振興，具有十分重要的意義。

西藏 高地

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