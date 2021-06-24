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陸推屋頂裝太陽能試點 黨政機關安裝不低於50%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%。照片／新華網
對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%。照片／新華網

對岸加快屋頂安裝太陽能光電，大陸國家能源局擬全面推動試點工作，其中，縣市黨政機關建築屋頂面積安裝比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%。

每日經濟新聞報導，大陸國家能源局綜合司近日發布「關於報送整縣（市、區）屋頂分布式太陽能光電開發試點方案的通知」（簡稱《通知》）稱，推進屋頂分布式太陽能光電建設，有利於整合資源實現集約開發，引導居民綠色能源消費，實現「碳達峰、碳中和」的重大戰略措施。

通知稱，申報試點縣（市、區）的黨政機關建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於50%；學校、醫院、村委會等公共建築屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於40%；工商業廠房屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於30%；農村居民屋頂總面積可安裝太陽能光電發電比率不低於20%。

業者表示，試點推動後，黨政機關、學校、醫院、村委會等的屋頂安裝發電會快速啟動。這些區域的市場以往幾乎是空白的。安裝比率所設置的下限是50%、40%，這對於提升大陸相關單位的安裝量會有較大促進效果。

有企業表示，工商企業及工廠園區用電量大、電價高，在廠房及辦公樓頂上加裝太陽能光電發電設施，一來可以節約用電成本，尤其是白天太陽能光電發電成本低於市場電價；二來可以併網賣電，增加企業營收。

通知提出，各地試點方案應於7月15日前報送能源局新能源司。據悉，山東、福建、陝西、江西、廣東等多地近期相繼發布分布式太陽能光電整縣推進試點工作的通知。

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