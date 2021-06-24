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影╱90噸機具突傾倒！億萬老總接海歸愛女 遭打樁機砸爛座駕慘死
中國近日發生一起重大公安事故，一處工地重達90噸的打樁機忽然傾倒，砸中路過的黑色驕車，車上兩人當場慘死，事發經過宛如絕命終結站，看了毛骨悚然。今傳出喪生者為寧波知名企業董事長，身價上億，副駕則是他剛回國的愛女，父女兩人雙雙罹難，令人相當唏噓。
22日浙江寧波發生一起重大事故，一工地打樁機突然倒塌，砸中一輛行駛中的黑色驕車，驕車被90噸重的打樁機砸扁壓爛，車內2人搶救無效身亡，現場怵目驚心。從現場監視器畫面，可看出打樁機倒塌毫無預兆，驕車經過事發地時又剛好減速行駛，閃避不及被直接砸中駕駛座頂部，造成憾事。
據了解，驕車駕駛是位52歲億萬富豪，為當地知名房地產公司老總，當天是為了接剛從加拿大留學歸國、隔離期滿的女兒回家，不料途中與女兒一同發生意外。該公司也發出訃告，證實此消息。
這起事故在網路也引起網友討論，紛紛表示「世事無常」、「明天和意外不知道哪個先來」。另有網友科普，此為三軸深層攪拌樁機。
宁波明湖幼儿园门口打桩机突然倒塌，压垮路过汽车，目前伤亡不明 pic.twitter.com/SJm3BdmsJD— 今日中国 (@Today__China) June 22, 2021
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