手機充電器半夜爆炸 福建男子眼部被炸傷
購買電子產品時須注意使用安全，福建廈門陳姓男子日前購買一個手機充電器，在睡覺時突然爆炸，右邊整個眼部被炸傷，差點造成失明。
星島日報報導，陳姓男子表示，事發當晚自己正在睡覺，床頭插在電源上的手機充電器忽然發生爆炸，碎片炸到右眼。他到醫院時右眼已經失明，淚流不止。他到廈門眼科中心求醫，眼瞼被炸傷，眼骨前方的皮膚、肌肉、組織全部都壞死。
經醫生檢查後，發現他眼角膜被燒傷，眼皮有鈍器傷和燒傷。充電器碎片插穿其眼瞼外側，所幸沒有穿透鞏膜，未傷及眼球。
醫生為他進行了植皮手術，目前正在康復中。醫生表示，雖然今後視力不會受到太大影響，但他的眼球已經無法恢復與以前一樣靈活。
陳姓男子表示，發生爆炸的充電器是他在地攤上買的便宜貨。當時也沒留意是否有合格證等等。此消息引以網友熱議，「睡覺前拔掉充電器」、「不能貪小便宜」。
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