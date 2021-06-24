連馬雲都難以討好的中國「零零後」，為何又被稱為「習近平kid」?

阿里巴巴創辦人馬雲於二○二○年五月在中國影片網站bilibili上傳一篇四分鐘左右的演講影片，爾後又快速刪除。該影片中的馬雲說「所謂生意是最龐大的公益事業，創造價值的珍貴工作」，這部影片在兩天內獲得一萬六千多個留言，其中大部分是「壓榨的資本家的嘴臉」、「地主盡心竭力使喚奴隸的心態」一類的辱罵與批評內容，就連馬雲在二○二○年三月捐贈一百萬個口罩給美國時，也有留言批評他為「美國奴」。

馬雲也難以討好的零零後

為此，中國媒體異口同聲的以「在中國最受尊敬的企業家馬雲也難以討好零零後」為新聞標題進行報導，所謂零零後是二○○○到二○○九年出生的新世代，而bilibili則是零零後世代最具代表的網路秘密基地，擁有一億五千萬名會員，其中上傳影片內容與留言的使用者多為零零後。這些為數約一億六千四百萬名的零零後，會令人聯想起文化大革命時期的紅衛兵，因為他們像極了那些不僅盲目地忠於國家與政權、更具有強烈戰鬥力的紅衛兵。當中國進入世界強國之列，他們對祖國擁有強大自負心，盲目的推崇中國共產黨主張的社會主義思想，生活在逐漸於中國社會站穩一片天的資本主義體制之下，卻認為自己無法擁有資本，屬於無產階級，所以對有產階級（企業家）表現出憤怒，連中國媒體都提及「零零後僅以教科書的內容是無法適應實際生活的一切」。

零零後也具有強烈的愛國主義，對於美國為首的中國的競爭對手具有強烈反感，將反對中國的對象視為敵人。最具代表性的愛國行為就是「二○一九年美國NBA的拒看事件」，二○一九年十月，美國休士頓火箭隊總經理公開聲援「支持香港反送中」引起零零後集體抵制、拒看NBA的運動，讓中國國營電視台央視決定終止轉播NBA。

與八零後、九零後有何不同？

我們將零零後的這一傾向與較開放的「八零後」（一九八○年代出生）與展現個人主義的「九零後」（一九九○年代出生）相比，八零後身為一九七八年中國改革開放的目擊者，看見原本與世界斷絕的中國因吸收外國資本急遽成長，對此抱著開放態度；九零後成長於收成果實的二○○○年代，活躍的經濟成長、網際網路與海外旅行之下，擁有強烈的個人主義。

相反的零零後不僅成長於中國為世界中心，更是在習近平主席主導的激烈愛國主義教育下長大，二○一三年習近平掌權之後，中國政府教導中國成功的神話，並強化零零後的愛國主義教育，雖然清末受外國勢力侵略欺凌，但如今成為誰都無法撼動的強國，習主席帶領的中國政府以不同於以往的口號，徹底的影響這群零零後的愛國主義，過去「韜光養晦」、「大國崛起」的政治口號，如今成為「萬邦來朝」。

．八零後：一九八○至一九八九年出生，目擊一九七八年開始的中國改革開放的世代，親眼見證過往跟世界斷絕的中國，因為吸收外國資本而開始快速走向成長的過程。

．九零後：一九九○至一九九九年出生，在二○○○年享受著改革開放的果實、繁榮的經濟，是自小生活相對富裕，熟悉海外旅行與網際網路的數位世代。

．零零後：二○○○年之後出生，二○○八年北京奧運貫穿幼年時期記憶的世代，對於走進世界強國的祖國有著極大自負，對中國體制的忠誠度極高。

如今中國的趨勢是「習近平kid」

擁有「習近平kid」、「愛國社會主義者」稱號的零零後，如今在中國是一批誰也不能輕忽的勢力，二○一九年四月馬雲說「有福報才能九九六」，馬上就被圍剿，所謂九九六是每日上午九點工作到晚上九點、一週工作六天的高強度工作文化，而馬雲該發言影片隨即被大量的留言批評為「勞工是奴隸嗎？」。中國重量級教育集團—新東方的執行長俞敏洪就因為在二○一八年八月說零零後「幾乎沒有社會道德與遵守法律的觀念」而必須公開道歉。

若企業想要掌握零零後，就必須進行愛國行銷，中國稱為「國潮行銷」，所謂國潮行銷是帶有中國傳統文化意義的「國」字，結合具有潮流含義的「潮」字，也就是跟隨中國傳統文化的潮流，中國體育品牌李寧就以復古風漢字與紅色為行銷策略，讓二○一九年的銷售比前一年度增加了三二％，中國本土企業長城汽車到二○二○年上半年度為止，蟬聯中國連續八十個月以上的SUV銷售第一名。那麼中國內部對於零零後的評價是什麼呢？中國週刊《新週刊》提及「零零後在物質生活上並不缺乏，而他們追求的是什麼將會由父母與社會為他們做下決定」，香港《南華早報》則是說「零零後看來是中國最獨善其身的一個世代」。

書籍簡介 3小時讀懂現代中國：5大面向 × 62關鍵問題，了解中國人為什麼這樣想、那樣做 作者：李伐贊（이벌찬）、吳京鈴（오로라） 譯者：陳聖薇、游芯歆、張琪惠 出版社：商業周刊 出版日期：2021年5月6日

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