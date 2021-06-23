中國大陸首條民營高鐵全線貫通 杭紹台高鐵年底開通

中國大陸首條民營控股高鐵杭紹台鐵路全線鋪軌貫通，全長269公里。杭紹台鐵路連接浙江杭州、紹興和台州三地，線路設計時速350公里。

6月22日，據新華社報道，在杭紹台鐵路温嶺站施工現場，隨着最後一根鋼軌平穩在無砟道牀上鋪設到位，中國大陸首條民營控股高鐵杭紹台鐵路全線鋪軌貫通，為年底開通營運奠定基礎。

2017年9月11日下午，由復星集團牽頭的民營聯合體與浙江省政府簽署「杭紹台鐵路PPP項目」投資合同，這也是中國大陸首條民營控股高鐵項目。復星集團牽頭的民營聯合體占股為51%。

作為中國大陸國家級鐵路PPP示範項目，杭紹台高鐵位於浙江省中東部，是大陸國內沿海快速客運通道的組成部分，是長三角城鎮化地區綜合交通網和城際快速交通網的重要組成部分。

作為一種新型項目融資形式，PPP（Public-Private-Partnership）模式鼓勵私營企業、民營資本與政府進行合作，參與公共基礎設施的建設。

根據「PPP項目投融資方案」，在社會投資人選擇確定後，將由民營資本、中鐵總公司、浙江省交投集團、沿線地方政府共同出資成立SPV公司（特殊目的公司）。其中最大的亮點是，民營資本股比為51%，成為「絕對控股」。

令人關注的是，該項目卻曾遭到民間輿論的質疑，大部分大陸網友持反對意見。

有網友表示，「不認為是什麼好事，明顯是資本又跑來吃肉了。」還有聲音認為，「股權多元化沒問題，但應僅限於局地，全國鐵路大盤子是戰略資源是國家命脈，國家必須絕對控制。」

中國交通運輸經濟研究中心副主任李紅昌表示，該項目對民營企業參與基礎設施建設，促進鐵路市場化都將起到很好的示範作用，具有三個非常重要的作用和意義。

第一，它是大陸國家相關政策的落實項目。2005年和2010年，大陸國務院發布了鼓勵民間資本拓寬投資領域的政策文件，該項目是文件精神的落實和體現。

第二，它是大陸國務院相關部委促進PPP落地的一個重要體現。杭紹台項目採用PPP的方案，採用PPP的評估方式，採取PPP的運作模式，是真正意義上讓社會資本進入到重大基礎設施領域的一個示範項目。