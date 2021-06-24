上海浦東新區立法權確定

上海市十五屆人大常委會第三十二次會議23日表決通過「關於加強浦東新區高水平改革開放法治保障、制定浦東新區法規的決定」，對上海制定浦東新區法規的相關要求以及浦東先行制定管理措施等法治保障工作加以明確。該決定即日起施行。

新華社報導，決定共五條，規定了浦東新區法規的權限和適用範圍、制定浦東新區法規的工作機制、浦東管理措施的轉化機制等。相關內容包括，根據大陸全國人民代表大會常務委員會「關於授權上海市人民代表大會及其常務委員會制定浦東新區法規的決定」，遵循憲法規定以及法律和行政法規基本原則，制定浦東新區法規，可以對法律、行政法規、部門規章作出變通規定，在浦東新區實施。

根據上海表決通過的決定，對暫無法律、法規或者明確規定的領域，支持浦東新區人民代表大會及其常務委員會和浦東新區政府先行制定相關管理措施，並按程序報備實施。