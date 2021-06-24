大陸新款復興號動車 智能服務優化

節能環保、智能服務、智能運維、5G覆蓋……中車長春軌道客車股份有限公司（簡稱「中車長客」）23日正式對外披露新款復興號智能動車組詳情。

中新社報導，由中車長客研製的復興號智能動車組，本月25日將亮相京滬、京廣、京哈等高鐵線路，占此次上線復興號智能動車組總數量的2/3。

中車長客表示，列車以復興號CR400BF動車組為基礎，結合該公司研製的京張高鐵復興號智能動車組的智能技術、優勢配置和運用實踐，在16個方面增設了智能配置，服務功能再次優化。

新款復興號智能動車組外觀採用中國傳統文化中的龍鳳圖騰元素，以「龍鳳呈祥」為主題。列車兩側，「鑲嵌」著金色「復興號」標誌。列車車頭長12.5公尺，整車氣動阻力較復興號CR400BF動車組降低了7.4%，可節約能耗10%。列車編組分為8輛標準編組和17輛超長編組，可適應不同線路的運力需求。

新款復興號智能動車組提升了整車座椅的舒適度，一等座椅增加了可調節頭靠、電動腿靠，二等座椅增加了桌板水杯槽深度。全車覆蓋基於5G通訊技術的無線網絡。

智能服務出現在新款復興號智能動車組的諸多細節中。比如，衛生間通過紅外線檢測到有旅客進入後，可自動調亮燈光，並自動播放禁止吸菸語音提示；列車的空調機組採用變頻技術，節能10%且噪音更小，還可以智能調節列車運行時的內外壓力差，減少旅客在列車進出隧道時的不適感。

中車長客表示，列車採用了在復興號京張高鐵智能動車組上成熟運用的以太網控車技術，數據傳輸速度提高60倍以上，提升信息傳輸效率。以此為基礎，列車應用車載安全監測系統、車載故障預測和健康管理系統，不僅能够實時監測車輛各系統狀態，還可以通過構建「車—地」一體的大數據分析平台，實現列車故障預警預判、數據匯總存儲和健康狀態評估。