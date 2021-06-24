子午工程二期 內蒙古啟動

據中國科學院國家空間科學中心披露，大陸國家重大科技基礎設施—空間環境地基綜合監測網（即「子午工程」二期）位於內蒙古的四子王旗台站，6月23日正式開工建設，預計於2023年完成基本建設。

中新社報導，「子午工程」二期是大陸「十三五」規劃中首批啟動的重大科技基礎設施之一，它將在一期的基礎上，沿東經100度、120度、北緯30度、40度附近建設31個台站，建成「井」字型布局的空間環境監測網絡，將首次實現對日地空間環境全圈層、立體、多要素綜合探測，使中國大陸空間環境地基監測能力進入世界前列。

中科院國家空間科學中心表示，內蒙古位居中國大陸空間環境擾動的上游，四子王旗恰好位於中國子午線沿線中緯度地區中部，特殊的地理位置使得四子王旗台站在監測地球空間環境方面具有得天獨厚優勢。

作為在內蒙古落地建設的首個空間天氣領域國家重大科技基礎設施，「子午工程」二期四子王旗台站以大型高頻雷達陣為主要探測設備，並集合無線電雷達、主被動光學、宇宙線、地磁等多種探測手段。該台站占地面積約400畝，建成後將具備對中國大陸北部電離層、中高層大氣、宇宙線以及地磁場擾動的實時監測能力，更好提升中國大陸空間環境地基監測能力，將成為中國中緯地區重要的國際空間環境探測研究基地。

內蒙古四子王旗是中國大陸重要的航天著陸場，從神舟一號到神舟十一號，見證了中國大陸航天事業的快速發展。近年來，內蒙古各級政府著力構建新發展格局，特別在「子午工程」二期四子王旗台站項目中，內蒙古在推動項目立項審批、規劃設計審批和用地供應等工作的同時，積極安排項目配套資金，確保項目如期開工。