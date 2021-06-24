大陸地球模擬實驗室 北京啟用

中國大陸研製成功的首個地球系統數值模擬大科學裝置—「地球系統數值模擬裝置」（地球模擬實驗室，暱稱「寰」），6月23日在北京懷柔科學城落成啟用。

中新社報導，業內專家稱，這意味著大陸科學家可以「把地球搬進實驗室，給地球做模擬實驗」，從而更好讀懂地球，更精準、全面認識地球變化，研究全球變化的機制和機理，預知地球的未來。

為地球把脈的「寰」以地球系統各圈層數值模擬軟件為核心，軟、硬件協同設計，核心軟件是中國科學院大氣物理研究所（中科院大氣所）自主研發的地球系統模式，集成耦合了包含大氣、海洋、陸面、植被生態、大氣化學、海洋生化、陸地生化在內的7個分系統模式，能夠模擬大氣圈、水圈、冰凍圈、岩石圈、生物圈的演變規律，可對地球的過去進行反演、對現在進行觀察、對未來進行預測。

中科院大氣所指出，氣候變化應對與碳中和實現，是世界各國所面臨的共同問題，也是最為複雜的多邊外交談判議題之一。一些發達國家已建成專門的地球模擬裝置，從而在全球氣候和環境變化問題的外交談判中占據主導地位。

如今，中國大陸首個具有自主知識產權、規模及綜合技術水平位於世界前列的專用地球系統數值模擬裝置的建成啟用，將為國際氣候與環境談判提供有力的科學支撐。「我們要用自己的計算數據作為氣候與環境領域談判的依據，提昇中國的國際話語權。」中科院院士曾慶存說。

「寰」具備地球表層各圈層的模擬能力，並建立起「生態-氣溫-二氧化碳濃度-碳排放量」的清晰關係，對溫室氣體核算、未來升溫預估提供有力的模擬支撐，將助力碳達峰、碳中和願景目標的實現。

中科院大氣所表示，隨著日地空間環境模式、大陸冰蓋模式和固體地球模式建設並逐步耦合到地球系統模式中，「寰」將實現從地球系統到空間天氣的全耦合數值模擬，這將推動地球科學的理論化和數值化，地學不同學科之間的交叉和融合，促進中國大陸地球系統科學發展。