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南華早報：香港航空傳60%員工被裁員或減薪
南華早報引述知情人士稱，香港航空2,100名員工中有60%的人將被裁員或減薪。最快今（23）日將發布裁員通知，選擇減薪的員工須同意五個或七個月的無薪假，而大部分被裁員工為機組人員。
據悉，此次裁員後，港航機艙服務員團隊規模將縮至約100人。主要為乘務長和高級乘務長職級，未來航班會由有關員工負責執勤。
今次是港航相隔一周再次傳出裁員消息。香港航空地面服務有限公司總經理陳麗雯上周二寫信給員工稱，將於7月1日停止地勤公司運作，其負責的航空公司地勤工作將轉交到指定服務營辦商，未來數周會與團隊處理員工問題，包括裁員或轉職，對受影響員工「極度遺憾(deeply regret)」。
信中指，公司已致力降低營運成本，包括推出無薪假等，惟有關措施無法讓公司在充滿挑戰性的未來數年繼續經營，形容停運的決定別無他選。
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