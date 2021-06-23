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【6/23確診地圖】本土確診增104例、24死 陳時中：趨勢仍往好方向走

抖音農村影音創作者收入年增15倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸短影音平台抖音發布首三農（農村、農業和農民）數據報告，去年，抖音農村影音總獲贊量129億，農村影音創作者收入年增15倍。照片／財經網
大陸短影音平台抖音發布首三農（農村、農業和農民）數據報告，去年，抖音農村影音總獲贊量129億，農村影音創作者收入年增15倍。照片／財經網

大陸短片平台抖音發布首三農（農村、農業和農民）數據報告，去年，抖音農村影音總獲贊量129億，農村影音創作者收入年增15倍。抖音三農創作者中，返鄉創業青年占54%，城市白領返鄉創業比率最高，其次為農民工。

財經報導，報告還從三農創作者來源最多的省份縣域、最受歡迎的三農影音內容等多角度解析目前抖音三農內容生態。

數據顯示，抖音三農創作者54%為返鄉創業青年，以農民工、大學生、退役軍人、婦女四類人群為主。返鄉創業青年中31至40歲占比最多，達54%；其次是24至30歲年輕人。相比上一代農民，這一代新農人熟練使用智能手機和互連網，成短影音創業主力軍。

從三農創作者的分布來看，影音來源最多的省份包括山東、河南、四川等農業大省，其次是廣東和雲南。從縣級角度看，山東上榜最多，包括濟寧市嘉祥縣、菏澤市鄆城縣和濰坊市壽光縣。

湖北恩施退伍軍人、返鄉創業青年張周清2016年第一次創業賣土豆。電商生意全靠他借貸支撐，砸錢引流、自建倉庫。2020年，疫情衝擊導致他資金鏈斷裂，也讓張周清的土豆事業歸零，負債人民幣80萬（約新台幣344萬元）。

第二次創業他依然選擇賣土豆。通過拍攝鄉村家庭生活的溫馨情節和農業生產的田園野趣，張周清在抖音上擁有穩定流量和銷售渠道。最後不僅還清債務，還與百位農戶談妥農產品收購協議，保障農產品的發貨質量與售後品質，推動本地農產業現代化改造。

創業 抖音 農民

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