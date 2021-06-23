北京環球度假區 籌備開園

北京環球度假區正緊鑼密鼓分三個階段推進開園前的籌備工作，目前正處於第一階段壓力內測，一萬多名員工加入各項模擬服務與壓力內測，以獲得一手體驗，不斷提升遊客服務和體驗。

中新社報導，北京環球度假區表示，基於環球主題公園在世界各地積累成功開園經驗，並結合中國主題公園行業的實踐，將分三個階段推進開園前的籌備工作：

第一階段，邀北京環球度假區內部員工參與壓力內測，通過多場景測試不斷完善運營流程，提升遊客體驗；第二階段，開啟試運營，定向邀請合作夥伴、受邀客人參與運營測試；第三階段，迎來盛大開園。

目前，北京環球度假區正在有序推進第一階段壓力內測的相關工作，包括人員培訓、服務細節打磨、演出彩排、餐廳運營及餐飲服務測試，以及與政府部門、第三方專業機構及行業專家，根據既定流程按計劃、分批次完成對遊樂設施及騎乘設備進行多場景的模擬測試。同時，一萬多名員工參與了開園籌備工作，加入各項模擬服務與壓力內測。

園區內24場演出和娛樂活動專項設計、製作的共計超過一萬套演出服裝已經準備就緒。

北京環球度假區提示，目前尚未發布票務信息及開園日期，未面向公眾銷售任何門票，市場上關於門票價格的信息均為猜測。消費者在市場上購買所謂的試運營體驗票、內部票或預售票均存在風險，請消費者警惕相關風險，以免受騙。