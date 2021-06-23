兩岸公衛能力建設研討 福建開幕

以「公共衛生健康安全—常態化疫情防控新理念」為主題的2021海峽科技專家論壇分會場—海峽兩岸公共衛生能力建設研討會22日在福建三明泰寧縣開幕。

中新社報導，本次研討會由中華預防醫學會、福建省預防醫學會、台灣中華健康服務與科技應用發展促進會、台灣中華醫務管理暨生技發展協會聯合主辦，是兩岸民間關於新冠肺炎疫情和公共衛生能力建設方面的重要科技交流活動。

兩岸130多名公共衛生與預防醫學領域的專家學者出席會議，圍繞海峽兩岸應對新冠肺炎等傳染病研究與經驗、疾病預防控制體系改革助力公共衛生應急能力建設等議題展開探討。

台灣中華健康服務與科技應用發展促進會榮譽理事長宋茂清認為，自去年發生新冠疫情以來，大陸在經歷武漢封城的沉重壓力後，積累了深厚的處置經驗，創造了抗擊疫情的典範。

宋茂清說，台灣中華健康服務與科技應用發展促進會，以及台灣中華醫務管理暨生技發展協會等，願提供台灣長期推展社區健康營造的經驗，同時更期盼與大陸強大的科技技術水平基礎磨合，研發新型的智能健康社區營造模式。

福建省預防醫學會會長吳兆燊表示，福建省預防醫學會致力于兩岸民間科技工作者的雙方互動和交流，逐步形成了海峽兩岸預防醫學與公共衛生交流機制，推進海峽兩岸公共衛生和預防醫學多領域、多層次、多學科、多專業的科技對接與合作。

福建省科學技術協會二級巡視員游永東希望兩岸公共衛生與預防醫學領域的專家學者攜手推動海峽兩岸「健康中國」行動，促進海峽兩岸新型健康產業合作交流和人才交流，積極構建兩岸衛生健康共同體。

據了解，本次會議收到50餘篇論文，部分論文作者進行了論文交流，同期舉行福建省第十四屆流行病學學術交流會、後疫情時代公共衛生能力建設專家沙龍。閩台兩地與會專家還將對三明醫改、醫防融合、森林康養等進行實地考察。

海峽科技專家論壇創辦至今，已成功舉辦十二屆，在推進兩岸科技交流合作、共謀科技創新、促進科技經濟融合發展等方面發揮了重要作用。