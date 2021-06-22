大灣區「最快地鐵」擬廣州延至珠海、深圳

作為目前粵港澳大灣區在建的時速最快地鐵，廣州地鐵十八號線首通段目前進行正線動車調試，將於今年底開通。此外，除了已明確南延經中山往珠海外，該線路還規劃往東延伸接入深圳機場，與深大城際鐵路互通；屆時該線南沙十六涌至深圳機場里程將較之前規劃的廣州地鐵22號線經東莞延至深圳的里程短一半左右，30分鐘內可互達廣州南沙站、深圳機場兩大交通樞紐。

據香港文匯網，廣州地鐵十八號線首通段連接廣州中心城區與南沙自貿區，設計最高時速160公里，是目前粵港澳大灣區乃至全大陸在建的時速最快地鐵項目。今年3月，十八號線成功完成逐級提速試驗，運行最高時速達到176公里，刷新了全國地鐵試跑的最高速度紀錄。

據規劃，廣州地鐵十八號線將經南沙南延至珠海，又稱為南沙至珠海(中山)城際項目，長度79公里 、估算總投資486億元人民幣，已被廣東省發改委納入廣東省2021年重點建設前期預備項目計劃表，成為粵港澳大灣區的重要軌道交通樞紐線路。

廣州地鐵18號線還規劃接通深大城際（深圳機場至大亞灣），在萬頃沙南部往東，跨過珠江口「一步到位」接入深圳機場。22日完成公示的《中山市綜合交通規劃（修編）》首次曝光該線直接進入深圳的構想。通過18號線，30分鐘內廣深可實現橫瀝、萬頃沙（南沙站）、深圳機場的互達。其中，橫瀝位於國際金融論壇（IFF）永久會址所在的南沙明珠灣中央商務區，南沙站是匯聚多條高鐵城際地鐵的對外交通樞紐。如此，粵港澳大灣區地鐵及城際軌道網絡將更加便捷。