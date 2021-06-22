大陸最高法院：電信網路詐騙境外作案逾六成

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部22日在北京京聯合發布《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》。據最高法刑三庭副庭長李睿懿指出，當前，電信網路詐騙犯罪發案仍居高位，在一些大中城市此類案件發案量在刑事案件中占比達50%；電信網路詐騙大要案件頻發，僅去年全國涉案財產損失就高達353.7億元（人民幣，下同）。他還指出，據統計，目前境外作案已超過六成。

李睿懿介紹，「兩高一部」在2016年12月曾聯合發布《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，四年來，全國公安機關、檢察院、法院適偵查、起訴、審判了一大批電信網路詐騙犯罪案件及其關聯犯罪案件，95%以上的被告人被判處有期徒刑以上刑罰。

「不過，近年來，電信網路詐騙犯罪活動持續高發多發，犯罪形勢日趨嚴峻複雜。」他指出，圍繞電信網路詐騙犯罪，還產生了一系列黑灰產業鏈，形成大量上下游關聯犯罪。「在嚴厲打擊的高壓下，境內大批電信網路詐騙窩點已經向境外轉移，對大陸境內民眾瘋狂實施詐騙。據統計，目前境外窩點作案已超過六成。」 此外，司法實踐中亦出現諸多新問題，打擊此類犯罪面臨更嚴峻的挑戰和更高的要求。

針對跨境電信網路詐騙犯罪的新特點，上述意見（二）明確規定，在有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團夥，在境外針對境內居民實施電信網路詐騙犯罪，詐騙數額雖難以查證，但一年內出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」，以詐騙罪依法追究刑事責任。

上述意見（二）還明確，對於詐騙集團的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅決從重處罰。但對於初犯、偶犯、未成年人、在校學生，應綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認罪態度、悔罪表現等，依法從寬處罰。特別是近年來發現有詐騙犯罪集團蠱惑、利誘在校大學生、剛畢業大學生參與實施詐騙，「對於這類人員，只要其懸崖勒馬，真誠悔罪，還是以教育、感化、挽救為主，依法從寬處罰。對於其中犯罪情節輕微、危害相對不大的，可以依法不起訴或免予刑事處罰。」

最高檢第四檢察廳副廳長劉太宗表示，從當前辦理案件看，電信網路詐騙涉案人員低齡、低學歷、低收入的「三低」現象較為突出，對於這些人員尤其是其中未成年人、在校學生等特殊群體，需要綜合主客觀各方面因素，依法審慎作出司法決定。

「今年1至5月，全國共破獲電信網路詐騙案件11.4萬起，打掉犯罪團夥1.4萬餘個，抓獲犯罪嫌疑人15.4萬名，為群眾挽回經濟損失991億元。」公安部刑事偵查局副局長薑國利表示，今年5月，大陸共立電信網路詐騙案件8.46萬起，較4月下降14.3%，案件持續高發勢頭得到一定遏制。