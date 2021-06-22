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加強防控疫情 廣東東莞暫時關閉網吧、遊泳池等場所

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
東莞市文化廣電旅遊體育局發文要求，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所。照片／南方報業傳媒
東莞市文化廣電旅遊體育局發文要求，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所。照片／南方報業傳媒

為加強防控疫情，東莞市文化廣電旅遊體育局發公告，要求暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所、演出場所、遊泳池等經營單位，以及圖書館、文化館、美術館、封閉式體育場館等公共文體場所。

南方報業傳媒報導，東莞市文化廣電旅遊體育局頒布《中共東莞市文化廣電旅遊體育局黨組關於進一步加強文化旅遊體育領域疫情防控工作的意見》（下簡稱意見）已印發，東莞將實行全市文廣旅體系統的分級防控，織密疫情防控工作安全網。

意見提出全面加強全系統、全行業疫情防控工作，嚴格控制開展各類人員聚集性文體活動，暫停舉辦營業性演出活動；暫停旅行社組織跨境團隊旅遊經營活動和組團到中高風險地區旅遊。

此外，做好環境衛生治理和清潔通風消毒工作，加強疫情防控物資配備。要按照《星級飯店新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指引》，加強星級飯店疫情防控工作，嚴格落實實名登記、出示健康碼、行程碼，體溫檢測，佩戴口罩，員工健康管理等防控措施，對於體溫異常、粵康碼非綠碼的人員一律不予接待。

疫情 體育

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