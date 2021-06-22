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中共陸軍首批女飛行學員畢業 90後美女學員徐楓燦超吸睛

香港01 / 撰文：蘇子牧
徐楓燦登上《新聞聯播》後，立即在網絡刷屏。（微博@中國央視軍事）
徐楓燦登上《新聞聯播》後，立即在網絡刷屏。（微博@中國央視軍事）

解放軍陸軍航空兵學院首批女飛行員完成了畢業聯考。其中，1999年出生的徐楓燦因其高顏值受到關注。

6月20日，據央視新聞報道，陸軍航空兵學院首批女飛行學員畢業聯考全部課目結束。報道稱，女飛行學員要在1分鐘轉30圈滾輪，同時還要完成3,000米跑和400米跑等軍事基礎課目，以及思想政治素養、飛行技能和飛行理論。

在央視播放的影片中，女飛行學員徐楓燦受到了高度關注。早在2020年9月19日，央視《新聞聯播》就曾播出有關徐楓燦完成首次單飛的快訊。當時新聞瞬間衝上熱搜，不少網友大讚，「顏值那麼高，飛得還那麼穩。」

2020年9月，徐楓燦完成首次單飛。（微博@中國央視軍事）
2020年9月，徐楓燦完成首次單飛。（微博@中國央視軍事）

徐楓燦為1999年10月出生，2017年9月入伍，現為陸軍航空兵學院飛行學員，陸軍首批10名女飛行學員之一。參加學院第五屆「礪鷹杯」軍事技能對抗賽獲得三等獎；參加實裝訓練以來檢飛篩選綜合排名第一，被確定為首個初放單飛女學員，並完成了同乘協助其他同批9名女飛行學員初放單飛任務。連續兩年被評為優秀學員、優勝學員。

據了解，這批女飛行員2017年8月下旬從全中國12萬餘名應屆高中畢業生中擇優選拔，是陸軍培養的首批飛行員。

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文章授權轉載自《香港01》

陸軍 解放軍

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