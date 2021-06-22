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中國新增25例COVID-19 廣東2例本土

中央社 / 台北22日電

中國21日新增25例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中23例為境外移入，2例本土病例，由廣東通報。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，21日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例，其中境外移入病例23例，分別為福建7例、廣東5例、四川5例、浙江4例、內蒙古1例、上海1例；本土病例2例，皆在廣東。

境外移入現有確診病例374例，現有疑似病例1例。累計確診病例6437例，累計治癒出院病例6063例，無死亡病例。

無症狀感染者新增27例，均為境外移入。當日轉為確診病例9例、解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者465例，境外移入占其中444例。

截至6月21日24時，中國大陸現有確診病例512例，累計治癒出院病例8萬6481例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1629例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者105萬0705人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬8211人。

香港特別行政區累計確診1萬1889例，其中出院1萬1616例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診53例，其中51例出院。

廣東 內蒙古 福建

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