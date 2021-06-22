上海國際電影節 雲上雲下交流

第24屆上海國際電影節20日落下帷幕。過去10天，滬上40家影院共計放映1423場電影，觀影人次超過32萬，各地影迷紛至沓來；海內外電影人「雲上雲下」參與電影市場、電影學堂等各類活動，在電影節搭建的國際交流平台上尋覓機遇……化身「光影之城」的上海，一時間吸引了全球電影行業的目光。

中新社報導，2020年，上海在全球疫情後首個重啟國際A類電影節；2021年，上海國際電影節以完整板塊、有序安全的順利舉行，成為了全球如期舉辦且參與人數最多的國際A類電影節。

上海國際影視節中心主任傅文霞表示，上海國際電影節要在恢復所有活動的同時，堅持與國際業界交流，為海內外電影人提供平台。上海國際電影節做了兩手準備：一方面，國際電影人若無法來到現場，做好連線準備；另一方面，線下所有活動按照不同情況做好疫情防控的現場管理方案。

她認為，電影文化能在上海產生如此大的影響力，是件非常奇妙的事情。上海是中國電影的發祥地。城市基因、觀眾基礎及團隊的努力，幾方面因素的綜合作用下，上海國際電影節才能在這片土地上茁壯成長。

上海正全力打造「全球影視創製中心」，正加速集聚產業能量。如松江區的上海科技影都，近7000家影視企業及工作室已落戶於此，覆蓋創作、拍攝、培訓、宣發等影視產業鏈上的各個環節；上海國際旅遊度假區持續動態調整影視產業專項資金政策，揭牌上海科幻影視產業基地，併發佈了5G數字影視創製雲平台成果；上海在本屆電影節上發佈的「靜安區關於促進影視、電競產業發展的實施意見」，從9個方面支持影視和電競兩大文創產業在靜安區的發展。 上海社會科學院文學研究所助理研究員杜梁表示，早在上世紀二三十年代，上海就是中國電影產業的重鎮，電影文化是這座城市的精神底蘊之一；近年來，上海在電影產業資助與扶持、提供攝製服務等相關政策的制定方面，在全國範圍內較為領先；上海的城市電影票房連續多年位列全國第一，一方面說明了這座城市電影產業發展勢頭向好，另一方面也體現出上海觀眾對電影文化的熱愛。

在杜梁看來，上海國際電影節放大了上海電影產業的乘數效應，在舉辦過程中必然會帶動城市旅遊相關行業的發展，進一步推動文旅融合，在一個特定的時間段內，電影節把全世界的目光都引向上海，也是這座城市文化軟實力的一種體現。