中歐班列 9.4萬噸防疫物資運歐洲

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中歐班列累計開行突破4萬列，貨值超2000億美元。圖為中歐班列從廈門出發。（中新社資料照）
中歐班列累計開行突破4萬列，貨值超2000億美元。圖為中歐班列從廈門出發。（中新社資料照）

近年來，中歐班列運送貨物貨值佔中歐貨物貿易的比重逐年提升，從2015年的1%增至2020年的7%。特別是新冠肺炎疫情發生以來，中歐班列累計向歐洲發運1199萬件、9.4萬噸防疫物資。

中新社報導，中歐班列累計開行突破4萬列，貨值超2000億美元。大陸推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室和中歐班列專題協調機制20日在京召開工作座談會。會議要求各方面聚焦中歐班列高質量發展主題，圍繞「鞏固穩定提升」這條主線，從六方面共同推動中歐班列發展上台階、上水平。

一要增強中歐班列設施保障能力。以瓶頸路段和擁堵口岸為重點，積極推動中歐班列西、中、東通道「卡脖子」路段升級改造，著力提升樞紐集結能力。

二要提升中歐班列開行質量效益。不斷完善中歐班列開行方案，動態調整和優化開行線路，大力拓展回程貨源，持續提高通關效率。同時，還要充分發揮好考核導向作用。　　

三要推進中歐班列市場化發展。始終堅持「政府引導、市場運作、企業主體」的原則，遵循市場規律和競爭規則，為中歐班列持續健康發展營造良好市場環境。　　四要增強中歐班列持續發展動力。加快中歐班列信息平台、智慧口岸建設，推進中歐班列與絲路海運、西部陸海新通道等聯動發展，積極推動「運貿一體化」，積極探索開行「人文班列」、「旅遊班列」。

五要加強中歐班列國際合作。始終秉持絲路精神，堅持共商共建共享原則，推動共商深度合作、共建設施項目、共享發展成果，將中歐班列打造成為惠及各方、攜手前進的陽光大道。　　

六要確保中歐班列安全穩定運行。

新冠肺炎 佔中

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