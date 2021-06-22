煙台片區 打造「近悅遠來」

中國（山東）自由貿易試驗區煙台片區（以下簡稱煙台片區）通過「跨國辦」、「放管服」、減稅降費一系列改革創新，打造「近悅遠來」的營商環境。

中新社報導，截至目前，煙台片區已通過該模式設立外商投資企業19個，涵蓋韓國、日本、匈牙利、澳大利亞等9個國家。該區同時創建高度便利化的「企業開辦系統」，使企業開辦平均用時1/4個工作日，審批效能、便利化程度達全國最優。 截至去年底，該區累計引進重大項目近100個，落戶世界500強項目124個，吸收利用外資近百億美元。隨改革深入推進，煙台片區內市場主體持續增長，登記註册的市場主體已達60714戶。 報導稱，減稅降費，讓片區內的更多企業「輕裝上陣」。煙台片區接連出台措施，落實減稅降費政策，並建立專業稅收專家顧問和涉稅疑難問題處置團隊，幫企業紓困解難，加快退稅辦理，實現出口退稅平均辦理時限0.87天。

自貿區煙台片區位於煙台開發區範圍內，培育高端裝備製造、新材料、新一代信息技術、生物醫藥等產業。